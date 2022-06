Cusco: dictan 7 años de cárcel a policía que pidió coima a adolescente

Cusco. A siete años y cuatro meses de cárcel fue condenado el suboficial PNP Alfredo Yañez Pacco por el delito de cohecho pasivo propio a causa de solicitar una coima de S/ 100 a un menor de 17 años edad, a quien intervino por llevar un celular reportado como robado.

Durante la audiencia, la fiscal Gladys Aparicio del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusco, acreditó con testimonios, visualización de videos y peritajes que el referido efectivo de la Comisaría de Santiago hizo la ilícita solicitud.

Los hechos se remontan al 12 de junio de 2020. El expolicía ofreció no efectuar la incautación del celular y no proseguir con la intervención del presunto infractor a cambio de la suma antes indicada, c on el agravante que se afectó a un menor de edad.

La condena también consigna más de cinco años de inhabilitación y una reparación civil de S/ 3.000 a favor del Estado.

Otro hecho que involucra al sentenciado es que, en noviembre del 2020, una mujer fue intervenida en la puerta del penal de Quencoro con un celular camuflado en un jabón que tenía como destino al expolicía que cumplía prisión preventiva.