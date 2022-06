Universidades se alistan para volver con 100% de presencialidad

Roberth Orihuela

Para el segundo semestre del año académico 2022, las universidades públicas y privadas del país deberán implementar las clases presenciales. O cumplir las modalidades (presencial, semipresencial o a distancia) que les fueron autorizadas por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Así lo dispuso el Ministerio de Educación (Minedu), y algunas casas de estudio anunciaron que acatarán la orden, a pesar de que consideran que la decisión no es prudente.

La disposición se publicó ayer en el diario oficial El Peruano a través de la resolución Nº 07-2022, y está firmada por el viceministro de Gestión Pedagógica, Walter Hernández Alcántara. En esta se deroga el artículo 3 de la resolución viceministerial Nº 015-022-MINEDU que disponía que las universidades puedan volver a la normalidad de “forma flexible y gradual, mediante la implementación excepcional de modelos híbridos de enseñanza”, en cumplimiento de las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19.

También se deroga el artículo 4 de la resolución Nº 015-2022, que aprobó las orientaciones para la implementación del retorno gradual a la presencialidad o semi presencialidad en las casas de estudios.

Al respecto, el director académico de Estudios Generales de la Universidad Católica de Santa María, Federico Rosado Zavala, señaló que dicha casa de estudios estuvo praparándose para la vuelta a clases. Esto porque al inicio del año el gobierno dispuso la vuelta 100% de los escolares de primaria y secundaria, y luego el premier Anibal Torres ya había anunciado lo mismo.

Aún así, Rosado Zavala advirtió que la medida podría ser apresurada. En la misma no se señala un argumento claro para tomar dicha decisión. “En la universidad incluso estábamos analizando y se determinó que no era tiempo para volver a la presencialidad. Íbamos a realizar una encuesta entre los estudiantes, pero ahora no tiene sentido. Debemos acatar lo que señala la Sunedu”, explicó.❖