SJL: madre llora al ver a su hijo salir de la cárcel en el Día del Padre

Hoy en el Día del Padre, una de las fechas más importantes del calendario, un hombre que llevaba años encerrado en la cárcel de San Juan de Lurigancho salió en libertad. Su madre, quien se apoyaba en un bastón, no pudo evitar la emoción y lo abrazó entre lágrimas . Este hecho fue registrado en un video que fue viral en la red social TikTok.

En el videoclip se observa al sujeto en la puerta del penal de Lurigancho que esperaba la orden de los efectivos policiales. Luego, al recibir el mandato, el exconvicto de inmediato salió en libertad y pudo recibir el amor de su familia.

Su progenitora, una mujer mayor de edad, le esperó por un buen tiempo en las afueras del centro penitenciario. Al ver a su hijo, sin dudarlo, se apresuró a abrazarlo y lloraron juntos.

Este contenido de TikTok que fue tendencia, tenía como fondo una música chicha del cantante Chacalón. Los familiares aplaudieron el momento tan esperado por ellos.

El individuo prometió no volver a seguir el mal camino para no volver a ese lugar. Asimismo, busca estar redimido de sus malos actos para no volver a separarse de sus parientes.

“Este es un día especial para mi familia, después de años estás en la calle, Mostrito. Te amo. Siempre juntos”, escribió una usuaria en TikTok. El videoclip cuenta con miles de reproducciones.

En los comentarios de esta red social los usuarios se emocionaron por esta escena y comentaron: “este día iba a ser inolvidable para el joven”, “El mejor regalo para la madre”, entre otras opiniones.