¡Gallo Claudio canta victoria! Dueña de ave ya no pagará multa de S/ 920 que impuso municipalidad

Luego de una larga disputa con el municipio de Jesús María, la dueña del gallo Claudio, Naomi Sotillo, se podrá quedar al lado de su preciada mascota sin tener que pagar dicha multa. Todo ello tras lograr recolectar las firmas necesarias de sus vecinos del edificio multifamiliar donde vive.

A inicios de junio, el subgerente de Operaciones y Control de Sanciones de la Municipalidad de Jesús María, Luis Rivera, declaró a diferentes medios que Naomi se podía quedar con el ave solo si obtenía dichas firmas y si el gallo corregía su comportamiento.

Por ello, la joven se comprometió a adoptar las medidas necesarias con tal de que los cacareos de Claudio no se filtren más allá de su vivienda y no afecte la tranquilidad del resto de familiares de dicho inmueble, pues fueron sus tías quienes denunciaron el caso que llegó a indignar a cientos de personas.

Día de la colecta de firmas Foto: La República

Sobre el caso

Hace más de un año, Naomi Sotillo rescató a su mascota de un basural cuando apenas era un polluelo. La estudiante lo curó, alimentó y ahora vive junto a su madre y abuela. “Me hace feliz día a día, cuando canta, cuando se echa encima mío, cuando vamos a pasear”, manifiesta su dueña.

Sin embargo, desde agosto del 2021, personal de Fiscalización de la Municipalidad de Jesús María ha inspeccionado al ave y en noviembre comenzaron a enviarle las actas de inspección por ruidos molestos

“En diciembre me llegó mi tercera acta, pero yo estaba diciendo por qué si yo tengo todo en regla. Tengo las firmas de mis vecinos, el sello, está todo conforme. No vive mal, hasta tengo el sello de sanidad. Y me dijeron: ‘No, ahora —como es la tercera acta— procede la multa de 920′”, detalló a Latina.