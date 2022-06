VMT: mototaxista que fue asesinado mientras trabajaba deja a 5 menores en la orfandad

La delincuencia no se detiene. A plena luz del día, un mototaxista identificado como Roy Vega Ocas, de 32 años, fue asesinado en la urbanización Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo. De acuerdo a los moradores del lugar, los delincuentes aprovecharon que esta zona está alejada de las avenidas principales y es descampada para llevarlo hasta allí y dispararle. Su progenitora pide justicia y que se investigue el asesinato, ya que su cuerpo estaba fuera del vehículo, pero no se llevaron el mototaxi ni el dinero que tenía. Afirman que Vega no tenía problemas con nadie. Ahora deja a cinco menores en la orfandad. Video: Giuliana Castillo/ URPI-LR