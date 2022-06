Estado debe S/100 millones a clínicas por derivar a pacientes

El Estado debe más de 100 millones de soles a las clínicas privadas por la atención de pacientes con Seguro Integral de Salud (SIS) y de EsSalud.

Según el gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, Hernán Ramos, la deuda antes de la pandemia era de 80 millones de soles, pero subió con las atenciones prestadas durante la emergencia sanitaria.

Agregó que como asociación están buscando el diálogo con el SIS y EsSalud para tener un compromiso de pago, pero no tienen respuestas.

Frente a esta negativa, algunas clínicas están optando por la vía arbitral para conciliar con el Estado y recibir el pago.

Ramos negó que la deuda se vaya a cobrar a los asegurados y aclaró que la falta de cobertura del SIS y EsSalud y la falta de financiamiento hace que el costo de las atenciones se traslade a los pacientes, quienes terminan pagando las prestaciones en el sector privado.

Según dijo, la deuda aumentó cuando el Gobierno negoció estos contratos en el peor momento de la pandemia. Lo que se acordó fue el pago de 50 mil soles por el internamiento en UCI, pero los pacientes llegaban por emergencia y necesitaban otros servicios por ejemplo oxígeno y servicios hospitalarios que no estaban en el acuerdo. Por ley, la atención es gratuita por emergencia.

“Cuando los pacientes terminan de atenderse en la emergencia tienes dos destinos, se atiende la emergencia y se va a su casa, o en algunos casos se tiene que operar o ingresar a hospitalización y eso ya no es una emergencia, eso debería ocurrir ya en EsSalud o el SIS, y como no ocurre, a los pacientes igual hay que darles el tratamiento... y se terminan generando estas deudas que en la mayoría de los casos hemos trasladado a EsSalud y al SIS y estamos esperando que nos la paguen”, sostiene Ramos.

Este diario buscó la versión del SIS así como de Essalud, pero no hubo respuesta.

Según Ramos, no hay la disposición. “El SIS no puede pagar porque dicen que no tienen consejo directivo. Y en EsSalud nadie se hace cargo”. Ello -dice-afecta iniciativas como el intercambio prestacional porque no hay buena fe y “nosotros sí queremos hacerlo”.

Clave

La Asociación de Clínicas Particulares advierte que un importante número de establecimientos de salud privados están en la informalidad y nadie los controla ni regula, con graves consecuencias para la salud y vida de los pacientes.