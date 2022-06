Padres exigen la reconstrucción de colegios de Catacaos

Pese a que ya se reiniciaron las clases presenciales a nivel del país, todavía en la región Piura existen alumnos que deben seguir recibiendo sus clases de manera virtual porque sus centros educativos están en proceso de reconstrucción.

Este es el caso de los estudiantes de los colegios José Cayetano Heredia y Jacobo Cruz Villegas del distrito de Catacaos, quienes exigen que se acelere el proceso de reconstrucción para retornar a sus aulas.

Estudiantes de Catacaos siguen recibiendo clases virtuales. Foto: La República.

Según declaró la madre de familia Diana Risco Sosa, ambas obras llevan paralizadas aproximadamente un mes y medio y esto se debería a la falta de pago al personal contratado por el consorcio encargado de ambos locales.

Mencionó que esta situación genera que los alumnos continúen en la virtualidad y en ocasiones tengan que ser citados en los parques para recibir sus sesiones de clases presenciales. Son aproximadamente 800 estudiantes los que se ven perjudicados por el retraso de estas obras. “Las obras están paralizadas, no hay avances, no hay nada en los dos colegios. Los niños están estudiando en los parques y eso no debe ser así, es un peligro para ellos estar situación”, declaró.

Asimismo, los padres de familia denunciaron que esta no es la única obra de reconstrucción que el consorcio tiene a cargo y está inconclusa, por lo que exigen la solución del problema que finalmente perjudica a los estudiantes, quienes deberían retornar pronto a las aulas de clase. “Queremos que nos solucionen. El colegio estaba en buenas condiciones y lo derribaron diciendo que en cuatro meses iba a estar listo, ya nos vamos por el año y medio y no hay nada”, finalizó Rosa Ramos.