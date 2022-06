Defensoría tras ‘advertencia’ en “Lightyear”: No bastan mensajes, sino acciones contra la discriminación

La Defensoría del Pueblo se pronunció tras el caso de la cadena de cines que, en un acto de discriminación, colocó una ‘advertencia’ en sus carteles porque la película “Lightyear” contiene escena de beso de saludo entre madres lesbianas.

“La historia del origen de Buzz Lightyear; el héroe que inspiró el juguete, y que nos da a conocer al legendario Guardián Espacial, que acabaría contando con generaciones de fans. (Contiene escenas con ideología de género)”, decía en el banner de Cineplanet que ahora han modificado.

Al respecto, la Defensoría rechazó que se use el término ideología de género, ya que este tergiversa y pretende desconocer lo que el enfoque de género propone.

“Rechazamos que, bajo el rótulo de ideología, se pretenda desconocer el enfoque de género como medida transversal para que Estado y sociedad en conjunto promuevan el respeto y la igualdad, además del reconocimiento a diversidad de las personas y familias” , señalan a través de Twitter.

Asimismo, resaltan que no solo basta con mensajes en alusión al respeto y tolerancia a la diversidad, sino que también esto se deben de reflejar en las acciones que se ejercen en contra la discriminación. “Es clave la promoción de una educación con enfoque de género y un compromiso de las empresas privadas para contribuir con ello”, subrayan.

Tras el escarnio público, Cineplanet procedió a borrar la parte homofóbica en la que decía “ideología de género” y publicó un comunicado en el que sostiene que la acción no representa los “valores y cultura de diversidad, equidad e inclusión que promueve la empresa”.