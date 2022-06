Matanza en Atico: Sicarios revelan cómo los contactó Intigold

Roberth Orihuela

Richard Oscar De la Cruz Apolinario es un exsoldado del Ejército que brinda seguridad. El 31 de mayo pasado, su amigo Juan Carlos Iman Sernaque, lo llamó para proponerle un trabajo en la mina Intigold Mining SA, ubicada en Atico (Caravelí - Arequipa).

Le iban a pagar entre S/ 200 y S/ 300 diarios, bajo el régimen de 20 días por 10 días de descanso. Esta declaración se encuentra en la carpeta de la Fiscalía de la Criminalidad Organizada cuya titular es María Cabana Ocsa.

En el requerimiento fiscal figura la versión de De la Cruz. La noche de ese mismo día este acudió a un terminal de buses en Lima, donde se encontró con otras 6 personas, incluido su amigo Iman Sernaque y uno que presentó como “Quaker” (Albert Vilcapuma Aragonéz). Todos viajaron hasta Atico y llegaron a las 8 de la mañana del 1 de junio. Allí, todos se hospedaron en el hotel Atico Mar.

De acuerdo a la declaración del propio De la Cruz, fue “Quaker” quién les pagó todo: los pasajes, el hospedaje y las tres comidas del día. A las 5 de la tarde de ese día, los siete hombres, junto a Quaker, subieron a un camión pequeño de color blanco y volvieron a reiniciar su viaje, hacia las instalaciones de Intigold Mining. En el ingreso de esta empresa esperaron hasta las 11 de la noche. Allí se juntaron con otros 30 vigilantes sin uniforme y 40 mineros con ropa de trabajo. “... en ese lugar nos lideraba ‘Quaker’, quien estaba junto a quienes se hacían llamar como ‘bamban’, ‘mono’ y otro sujeto que no recuerdo su alias. Ellos tenían dos costales de rafia, ví que de esos costales sacaron munición y repartieron a algunos vigilantes”.

Versiones similares

Algo similar confiesan: Iman Sernaque, Kevin Tamani Gonza, Christofer Morales Tineo, Yesperson Paitan Castro y Pedro Flores Neira.

En este punto, los exmarines aseguran que no sabían el objetivo final de su contratación en Intigold Mining. Es más, dicen, resultaron víctimas del intercambio de fuego el 2 de junio y que terminó con la muerte de 14 personas.

Sostienen que se escondieron y solo realizaron disparos al aire o el suelo para intentar escapar de los mineros de Calpa Renace que ya se acercaban disparando. Pero la fiscal de Crímen Organizado María Cabana Ocsa, tiene otros elementos de convicción, que demostrarían que los exmarinos mienten en esto último. Aún más, se cuenta con el testimonio de otro de los exmarinos contratados. Este confesó que se dio cuenta del operativo ilegal y que vio a gente de mal vivir armada.

Era operativo ilegal

Se trata de Gary Gabriel Campos Saer. Este cuenta que que fue captado a través del grupo de Whatsapp “Bulldoger”, administrado por líderes de seguridad de la Corporación Bulldoger Security SAC. Allí anunciaron que se necesitaba personal de vigilancia y compartieron un teléfono. Cuando llamó le contestó un tal “Quaker”, quien le dijo que vaya al terminal de buses, donde se embarcó junto a otros hombres. Estos serían los mismos de la narración de De la Cruz. El resto de su narración es parecida. Mientras subían a Intigold Mining, Campos preguntó a “Quaker” “cómo es el trabajo, y él me dijo que allá me explicaba”. Ya en el lugar vio hombres con armas largas y pistolas, y le vuelve a preguntar a “Quaker”, “...qué trabajo es este, y el me dijo ‘vamos que ahí vamos a aprender’. Yo le dije que no, que me iba a quedar ahí, que no iba a subir”. Pero Quaker le dijo que si se qudaba podrían robarle.Siguieron subiendo al cerro.

Campos Saer, señala: “cuando llegué me di cuenta que ese trabajo era algo ilegal (...) había gente armada de mal vivir y algunos tapados con pasamontañas y con diseños de calavera”. Algunos con uniformes camuflados, chalecos antibalas y chalecos tácticos”. Luego dejó de caminar y decidió volver bajo su propio riesgo. Caminó hasta que se encontró con un patrullero de la policía y decidió confesar lo que estaba pasando.

A esto, la fiscal Cabana Osca acotó que, algunos de los intervenidos no dieron una versión completa y verídica. Por ejemplo, Juan Carlos Iman Sernaque, dijo que viajó solo a Atico y que luego lo llevaron hasta Intigold Mining. Obvió contar que viajó con Quaker y otras 6 personas y que se hospedó con este en la misma habitación del hotel Atico Mar, donde dio un nombre falso. Además todos fueron detenidos y se encontró armas en su poder y alrededores. Algunas de ellas de su propiedad. De acuerdo a los exámenes de absorción atómica, todos dieron positivo para el uso de armas, y sus armas también fueron percutadas.

Piden la cabeza del gerente

El presidente de la Federación de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales de la Región Arequipa (Femar Aqp), Máximo Franco Béquer, informó que su gremio pedirá la renuncia del gerente regional de Energía y Minas, Herbert Tanta Carrasco, pues considera que su inacción hizo escalar el conflicto entre mineros de Caravelí.

Según Franco Béquer, Tanta convocó a reuniones entre las partes en conflicto, pero sin llegar a una solución. “Parece que solo quería dilatar el tiempo”, expresó. Refirió que la próxima semana harán llegar un pedido formal a la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez.

De otro lado, informó que el gremio promueve un proyecto de ley para flexibilizar los trámites de formalización de minería artesanal. El dirigente considera que los requisitos existentes impiden la formalización e incluso sostiene que en el país menos del 5% de mineros artesanales logró cumplir los requerimientos. Refiere que en Arequipa quedan cerca de 65 mil mineros artesanales en la informalidad.