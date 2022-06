Amnistía Internacional: Represión es revictimizante y no facilita una migración ordenada

La directora de Amnistía Internacional, Marina Navarro Mangado, sostuvo para La República que las medidas punitivas contra los migrantes venezolanos, que vienen siendo impulsadas por autoridades de Piura, solo tendrían un efecto revictimizante y no darían una solución real a la problemática al movimiento migratorio desordenado. “Las medidas (represivas) no terminan solucionando el problema porque estas personas no tienen un lugar adonde ir”, añadió.

Esto lo señaló en respuesta a las últimas medidas propuestas por el alcalde de la provincia de Piura, Juan Díaz Dioses, quien recientemente impulsó una expulsión grupal de mujeres extranjeras y planteó el decomiso de pertenencias de los migrantes para evitar que se asienten en espacios públicos.

En esa línea, hizo especial énfasis en que, al igual que las personas desplazadas por los enfrentamientos bélicos en distintas partes del mundo, los ciudadanos venezolanos también son considerados como refugiados; ya que huyen de su país de origen , donde se producen de violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, el aumento de la mortalidad infantil y materna, entre otras.

Por ello, recomendó a las autoridades locales que asumirán las alcaldías y el gobierno regional, tras las Elecciones Regionales y Municipales 2022, trabajar en conjunto con organizaciones de ayuda humanitaria para facilitar el paso de los extranjeros por la región, ya que en la mayoría de casos los ciudadanos llegan en condiciones de precariedad.

PUEDES VER:

“Los gobiernos locales son claves al momento de promover espacios de integración, los que pueden aportar mucho a la comunidad. Además, hacemos un llamado a la Cooperación Internacional para que incremente los recursos dirigidos a los migrantes que ya están establecidos en el lugar, como para aquellos que están en tránsito”, declaró la representante de Amnistía.

Soluciones

Además, Marina Navarro apuntó que los requisitos que establece el Estado peruano para poder entrar al país de forma regular tienden a ser casi imposibles de cumplir para los migrantes porque su país de origen no les facilitan la documentación. “Es necesario poner unas condiciones realistas que faciliten un ingreso ordenado y que permita al Perú tener control sobre este fenómeno”, resaltó.