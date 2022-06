Textos escolares quedan en manos de conservadores

Hasta anoche, vencido el plazo según ley, y sin escuchar los pedidos de instituciones y colectivos locales e internacionales, el presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres no habían observado la autógrafa de ley que pone en riesgo el enfoque de igualdad de género y la educación sexual en los colegios al permitir que grupos conservadores de padres puedan censurar los contenidos de los textos escolares.

Pese a los informes técnicos que le enviaron el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Educación (Minedu), el mandatario decidió no enfrentar el nuevo golpe impulsado por legisladores de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Acción Popular y Alianza para el Progreso.

De esta manera, desde hoy, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, puede promulgar el proyecto de ley n° 904-2021, que dispone que no solo las Apafas sino las “asociaciones civiles de padres constituidas e inscritas en Registros Públicos”, como ‘Con mis hijos no te metas’, revisen los contenidos de los textos escolares. De no cumplir con ello, dice la autógrafa, los funcionarios del Minedu podrán recibir sanciones y hasta ser destituidos; además de que se suprimirán las páginas “observadas” en los libros.

“Este es un grave retroceso porque no solo reduce el rol rector del Minedu que está obligado a implementar las políticas educativas, sino que detiene la implementación del enfoque de género en las escuelas, lo cual apunta a construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres, sin violencia ni discriminación”. En eso han coincidido instituciones nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Educación, el Poder Judicial, el Sutep, la Unesco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OEA; así como diversos colectivos ciudadanos y gremios estudiantiles.

“Esta norma profundizará las brechas entre la escuela pública y la privada, al imponer censura a los materiales que el Minedu distribuye a más de 6 millones de alumnos. (Los grupos conservadores) irán luego por las privadas”, afirmó el exdirector de Gestión Descentralizada del Minedu José Carlos Vera.

Según señaló el comité de expertas de la OEA, mediante un comunicado, la iniciativa otorga a los padres la capacidad de influir en la elaboración de los libros, estableciendo que se deben reconocer sus convicciones morales y religiosas. “Esto supone un revés para el derecho a una educación libre de discriminación y de estereotipos de género”, precisaron.

Las Apafas y asociaciones civiles de padres constituidas e inscritas en Registros Públicos, como ‘Con mis hijos no te metas’, podrán revisar los contenidos de los textos escolares. Foto: difusión

Conservadores celebran

Ayer, la Comisión de Educación del Parlamento, presidida por el congresista de Renovación Popular Esdras Medina, promotor también de la propuesta, anunciaba por Twitter que en breve se promulgaba la norma, tras el silencio del mandatario.

Precisamente, el último martes, Esdras Medina y sus colegas de bancada Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui de Aguayo participaron en la marcha que organizó el colectivo ultraconservador ‘Con mis hijos no te metas’, el mismo que ha vuelto a colocar carteles en algunos puentes de la capital.

Debido a esta amenaza, la parlamentaria Ruth Luque, del Bloque Multipartidario por la Defensa del Enfoque de Igualdad de Género, anunció que llevarán el caso al Tribunal Constitucional, como harán con la contrarreforma universitaria.

Al cierre de la nota, el ministro de Educación, Rosendo Serna, se mantenía en silencio.

Promulgan una iniciativa costosa

En la otra berma, el presidente Pedro Castillo sí cumplió con promulgar ayer la ley que dispone el pago a docentes por preparación de clases sin exigir sentencia judicial. Así se verán beneficiados los maestros que debían recibir bonificaciones entre el 21 de mayo de 1990 y el 25 de noviembre del 2012.

No obstante, el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón, advirtió que esta norma tendrá un costo fiscal de S/ 42.000 millones. “Este peligro se dio a conocer en el Consejo Fiscal, pero no hubo observación. Además, se aprobó sin opinión de la Comisión de Presupuesto. No dispone de dónde se sacarán los recursos”.