Hugo Jolly, paciente con espondiloartrosis: “No me gustaría que lleguen al nivel que tengo”

Vivir con espondiloartrosis cervical es una carga lacerante y crónica. Aunque se han identificado sus causas, una cura es poco probable en nuestro país y esa incertidumbre es otra dolencia con la que pacientes deben lidiar. “Algo que he podido experimentar en carne propia es que no hay un camino claro, el cual seguir y uno termina gastando muchísimo tiempo, muchísimo dinero y no obtiene muy buena información”, contó Hugo Jolly Herrera (48).

“Empecé a sentir el adormecimiento de tres dedos, no los sentía. Comencé a sufrir de fuertes dolores de cabeza, mareos, visión borrosa, dolores muy fuertes en la base del cuello, un cambio notable en mi estado anímico y una ansiedad muy incrementada. Eso fue lo que me hizo pedir un diagnóstico médico”, recordó.

Los dolores y punzadas en el cuello hicieron pensar hace 10 años a Hugo Jolly que algo no andaba bien. El malestar continuo lo motivó a realizarse una radiografía, que mostraba que tenía esa parte del cuerpo gravemente deteriorada y con una complicada artrosis cervical. “ No era acorde a mi edad. Parecía el cuello de alguien de 60 años. Digamos que la artrosis estaba en progreso” , mencionó en La República.

Hugo Jolly (47) es profesor de inglés e intérprete. Fue diagnosticado con espondiloartrosis cervical con radiculopatía y compresión de médula. Hace una década, le informaron que una artrosis cervical le estaba desgastando las vértebras y los discos. Luego de dos procedimientos quirúrgicos en el 2018 y 2021, el grave problema lo sigue aquejando.

La enfermedad le genera dolores en la base del cuello, que pueden extenderse hasta las extremidades, entumeciendo los dedos y dificultando la movilidad en sus piernas. “ Es un dolor central, neurálgico, muy fuerte en la zona de la base del cuello, que se irradia hacia la cabeza como una migraña constante y tiene irradiaciones hacia los brazos, produce dolor. Neuralgias, que es un dolor ocasionado por compresión en los nervios o una neuropatía”, sostuvo.

Paternidad y trabajo

Su hijo Mariano es la lección de vida más grande para Hugo y su pareja. “Siempre lo abrazo cuando está triste y estresado. Él siempre me ayuda con el inglés porque yo digo que es su pasión. Me ayuda en muchas cosas y digo que es un gran padre. Gracias a él siempre soy feliz, gracias a él me despierto feliz y él me da no solo consejos de inglés, sino consejos de la vida y cómo guiarme hacia el futuro”, dijo el menor, que ya tiene 8 años y cursa el tercer grado de primaria.

Sin cura a la vista

En una reciente consulta, le hablaron de la Laminectomía, un procedimiento riesgoso e invasivo que consiste en retirar una porción de una vértebra llamada lámina para descomprimir la médula. Con las dos experiencias anteriores, se mantiene más cauto para una posible rehabilitación que le puedan ofrecer los expertos.

“En esta etapa, los tratamientos serían experimentales. Probablemente más riesgosos. No estoy seguro si exista algo a estas alturas o que pueda creer que exista algo que va a corregir el problema”, aseveró.

Dinero, tiempo y más dolor

Las cirugías que necesitó Hugo podrían llegar a costar entre los 35.000 y 80.000 soles, en un centro privado, si es que el paciente no cuenta con un seguro que lo cubra.

“Creo que son muy pocos los que tienen un conocimiento, por ejemplo, de las consecuencias que se dé. Se sabe qué lo provoca, diagnosticar, pero no hay una asociación que apoye a todas estas consecuencias que tiene a partir de esta dolencia crónica, tanto el apoyo en el tema anímico, depresión, ansiedad. Convivir con un dolor crónico termina convirtiéndote en una persona depresiva y muchos otros problemas. Creo que es muy importante que haya una asociación que englobe todos estos tratamientos, que se necesitan, tanto los paliativos, pero sobre todo a las personas con pocos recursos, dentro los cuales me incluyo, para cubrir los gastos que son tan altos . No hay centros de terapias de rehabilitación que estén preparados para afrontar este tema, brindar una terapia adecuada. No existe ninguna asociación que pueda ayudar a personas sin recursos suficientes para costear una cirugía, para seguir el tratamiento, para ser diagnosticada acorde”, enfatizó.

Un cambio, una esperanza

Para este padre de familia, la lucha sigue. Por su familia, por Mariano y por las personas en nuestro país que adolecen como él. “Mi meta es poder crear una asociación de Espondilitis o Espondilosis aquí en Perú, como la hay en Chile, Argentina, muchos países de Europa, EE. UU.. Es indispensable, es un mal que aqueja a muchísimas personas, entiéndase por espondilitis toda enfermedad de la columna vertebral, que produce mucho sufrimiento. Hay muchas versiones de esta enfermedad”

En la búsqueda de alternativas en el camino, Hugo decidió dar a conocer su caso. “Vamos, Hugo” es la cruzada que inició a través de las redes sociales para difundir su experiencia con la enfermedad y abrir un espacio para intercambiar información que puede ser valiosa para otros pacientes. Gracias a su campaña, anhela alcanzar un tratamiento que le dé una mejor calidad de vida y una notable mejora. “ No me gustaría que lleguen al nivel que he llegado yo. Mi idea es esa, que nadie tenga que pasar por lo que yo estoy pasando ahora”, finalizó.