COVID-19: ¿quiénes reciben la cuarta dosis, de qué marca y luego de cuántos meses se aplica?

Según lo dispuesto por el Ministerio de Salud (Minsa), desde el 15 de junio se inició con la aplicación de la segunda dosis de refuerzo (cuarta dosis) al grupo etario de 40 años a más.

A su vez, recalcó que la población de 18 años a más que presentan comorbilidades también pueden recibir la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19, así como a los pacientes inmunosuprimidos y el personal de salud.

De acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), hasta la fecha, se han aplicado 1 millón 375.055 de la cuarta dosis. Mientras que 18 215 770 personas cuentan con tres dosis de la vacuna contra la COVID-19, lo que equivale al 63,9% de la población.

En la siguiente nota podrás conocer las marcas de las vacunas que el país está inoculando a la población, además del tiempo que debes esperar tras tu tercera dosis para acudir a un centro de vacunación a recibir la cuarta.

Me apliqué la tercera dosis, ¿cuánto tiempo debo esperar?

La persona que se ha aplicado la tercera dosis y pertenece a las poblaciones que reciben actualmente la última, deben esperar cinco meses para recibir la cuarta. “Tienen que haber pasado cinco meses, esta información está basada en investigaciones científicas”, precisó para Andina la directora de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, luego de cinco meses, los anticuerpos contra la COVID-19 que proporciona la tercera dosis empiezan a disminuir . Por esa razón, la inoculación de la cuarta logra aumentar las defensas y evitar las formas graves de la infección.

Falta que el 32% de la población mayor de 60 años complete su esquema de vacunación. Foto: Diresa Tacna

¿Qué vacuna se aplica en la cuarta dosis?

En base a la información oficial que brinda la página web del Gobierno peruano, la cuarta dosis contra el coronavirus que se aplican a las poblaciones antes mencionadas es la vacuna ARN mensajero, que pertenecen los laboratorios Pfizer o Moderna , “ya que está demostrado que brindan una mayor protección al sistema inmunológico”, de acuerdo a los ensayos clínicos realizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

En relación con la vacuna de Moderna, la médico infectóloga del INS Natalia Vargas detalló que el nivel de efectividad que posee es muy alto gracias a su alto porcentaje de ARN mensajero. No obstante, precisó que su fuerte efectividad también la convierte en bastante reactogénica; es decir, provoca más incomodidades luego de su aplicación.

No obstante, la especialista aclaró que “reactogénica no significa daño, sino que es una reacción del sistema inmunológico”. “La Moderna es una vacuna muy efectiva y que no deberíamos tener miedo de recibirla”, aclaró la especialista.

“Por lo general, las personas que se han vacunado con Moderna ha tenido reacción leve y se han resuelto completamente. Eo lo he visto y lo estoy viendo en este estudio de inmunogenicidad”, subrayó.

La fuerte efectividad de la vacuna Moderna la convierte en bastante reactogénica; es decir, provoca más incomodidades luego de su aplicación. Foto: Gerado Marin/ LR

Vacunación en niños menores de 5 años

Este viernes 17 de junio, la FDA autorizó la aplicación de las vacunas Pfizer y Moderna para bebés mayores de 6 meses y niños con 5 años de edad, último grupo etario que no ha sido vacunado.

La vacuna Moderna, en esta población, será aplicará en dos dosis, mientras que la vacuna Pfizer se realizará en tres. “Muchos padres, cuidadores y médicos han estado esperando una vacuna para los niños más pequeños y esta acción protegerá a los niños a partir de los 6 meses de edad”, dijo Robert Califf, director de la FDA, en un comunicado de prensa.

“Como hemos visto en grupos de mayor edad, estas vacunas para niños más pequeños brindarán protección contra los casos más graves de COVID-19, como hospitalizaciones y muertes”, agregó.

Cuarta dosis para menores de 50 años

Tras el anuncio del Minsa de la inoculación para mayores de 40 años, en consulta con la República, el médico e investigador Percy Mayta-Tristán aseguró que aún no hay estudios que respalden 100% la aplicación de una cuarta dosis en ciudadanos menores de 50 años.