Delincuentes roban celular a joven, vacían sus cuentas bancarias y realizan apuestas deportivas

Un hombre identificado como Hans Surco denunció que delincuentes le robaron su celular cuando se trasladaba en un bus del Metropolitano en el distrito de Chorrillos. Los delincuentes le vaciaron sus cuentas bancarias e incluso realizaron apuestas deportivas con sus ahorros de tanto trabajo.

“Es la plata que yo necesito. La verdad, a mí me duele mucho porque esa plata era una inversión, ni siquiera era mío, porque todo era a crédito. Lo que tenía juntado era para hacerle el cuarto a mi hija”, detalló entre sollozos a Latina.

“Reviso mi cuenta y todo está cero. Había S/ 4.000 que me habían depositado de mi centro de empleo y después S/ 2.800 que tenía en mis cuentas. Y todas mis tarjetas de crédito me las vaciaron”, añadió.

La víctima aseguró que el monto de los intereses del crédito utilizado por los malhechores continúan aumentando y se encuentra desesperado, ya que no sabe qué hacer.

“Hacer disposición de efectivo tiene un interés y una comisión, es un interés que se gana por día. Quiero congelar mi cuenta, pero no me deja el banco, no se puede”, explicó.

Por su parte, el BBVA respondió que investigará el caso. Además, recomendó a sus clientes tener precaución y denunciar de inmediato. El afectado pidió a las autoridades poner mano dura para acabar con la delincuencia en el país.