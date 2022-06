Trasplante de órganos: ¿cómo acceder y qué requisitos debo cumplir para estar en la lista de espera?

Hasta la fecha, de acuerdo a las cifras actualizadas del Ministerio de Salud (Minsa), 5.765 ciudadanos se encuentran en lista de espera de trasplante de órganos . De este número, 5.017 personas requieren córneas, 721 pacientes esperan por riñones y 22 necesitan un trasplante de hígado.

Los otros dos órganos que se esperan como donación son corazón (2) y pulmón (3). Sin embargo, hasta mayo de este año solo se han realizado 126 trasplantes . Durante el 2021, solo 23 familias aceptaron donar los órganos de su familiar fallecido, mientras que 44 se rehusaron .

En comunicación con La República, el doctor Juan Antonio Almeyda Alcántara, director general de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot), explicó que “hace falta que las personas puedan conocer más sobre cuándo puede donar, quién puede donar, porque hay muchos mitos y muchos temores alrededor del tema”.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la lista de espera para trasplante de órganos o tejidos?

Entre los mitos y la cantidad de personas que esperan un órgano donado, también nace en la población la interrogante sobre cómo ingresar a la lista de espera o qué hacer para que un familiar enfermo pueda recibir un órgano donado.

En relación a ello, Juan Almeyda señaló: “E s el médico tratante quien precisa el ingreso de un paciente a la lista de espera de trasplante de órganos ”. “En cada establecimiento con autorización para hacer donador trasplantador, el médico evalúa el caso y ve si es que el paciente tiene condiciones para ser trasplantado”, detalló el especialista.

En esa línea, la doctora Patricia Chilet, subgerente de la Gerencia de Procura y Trasplante de EsSalud, precisó a La República que “cuando el médico especialista determina que el paciente necesita de un trasplante de órgano para poder mejorar su calidad de vida, el paciente tiene que ser sometido a una evaluación pretrasplante”.

“Esto significa que debe ser evaluado por todas las especialidades para saber o conocer si ese paciente, además de la enfermedad que lo aqueja y por la cual necesita el trasplante, tiene otras enfermedades asociadas ”.

En razón de ello, la persona será sometida a una serie de exámenes auxiliares de imágenes como ecografías, tomografías y procedimientos como:

Endoscopia para evaluar el sistema digestivo

Broncoscopia para evaluar los pulmones

Evaluación del sistema renal

Evaluación del sistema neurológico

Evaluación ginecológica, en caso de ser mujer.

Es decir, “ el paciente debe ser evaluado de manera integral para conocer el estado real y las condiciones en la que se encuentra ”, aseguró Patricia Chilet. Luego de ello, “se revisa el caso y se presenta a una junta médica o al comité de trasplante con todos los resultados de la evaluación”. agregó.

“Ahí, los médicos especialistas son quienes determinan si ese paciente va a ser sujeto de trasplante y, con la conformidad de todos los miembros del comité o de la junta médica, el paciente pasa a formar parte de la lista de espera ”, recalcó.

A fin de evitar malestar en la población, Juan Almeyda aclaró que “no todo paciente es candidato a trasplante por diferentes motivos”. “Por ejemplo, de todos los pacientes que tienen infecciones renales y están en diálisis, aproximadamente solo el 30% son los que necesitan trasplante, el resto no”, indicó el representante del Minsa.

Almeyda dijo que durante los exámenes también se prepara al paciente porque para hacer el trasplante no solo no “puede tener una infección agregada como tener ninguna caries”, sino también “pasa una revisión psicológica”.

¿Qué número ocuparé en la lista de espera?

Ahora, de acuerdo a la especialista de EsSalud, los criterios para saber qué lugar va a ocupar un paciente en la lista de espera son diferentes y dependerá del órgano que requiere.

Por ejemplo, en el caso de trasplante de órganos intratorácico (como corazón y pulmón), “la prioridad va a depender del estado clínico en el que se encuentra el paciente, del tiempo en la lista de espera y de otros criterios”, mencionó.

En el caso de los órganos intraabdominales como es el hígado, el páncreas también depende del estado clínico o de la gravedad que se encuentra el paciente, refirió Chilet . Es decir, “los primeros que se encuentran en la lista de espera son aquellos que se encuentran más delicados de salud, y por lo general son los que están hospitalizados”, apuntó.

En tanto, los pacientes que requieren trasplantes de riñones tienen una posición aleatoria en la lista de espera porque “aquí lo que se prioriza es la compatibilidad sanguínea y de tejidos del donante”. Es decir, “aquellos que salen seleccionados para trasplantarse, cuando hay un donante, son aquellos que resultan ser más compatibles histológicamente con el donador”, recalcó.

Juan Almeyda señaló además que en caso de que el médico tratante evalúe un riesgo de complicación o de fallecer de una paciente, “lo que hace no es poner en lista de espera, sino poner una prioridad en recibir un órgano”.

En relación al número que ocupa un paciente en la lista, el funcionario del Minsa dijo que “se debe tener claro que la lista de espera no es un orden consecutivo de 1, 2, 3 o 4, de que el primero que entra le ponen 1 y será el primero en recibir el órgano”.

“Cada vez que hay un órgano donante se tiene que hacer una serie de cruces de información, por ejemplo, evaluar el grupo sanguíneo. Entonces si es un grupo sanguíneo raro como O-, se busca al compatible, tal vez el que ingresó en el puesto 50 es el compatible”, expuso.

Así también, precisó que, por ejemplo, “el órgano de un niño joven preferiblemente va a un niño joven por los tiempos que va a vivir la persona”. “Hay una serie de criterios que se tienen para poder definir quién va a recibir el órgano. La gravedad también lo prioriza, lo que llamamos ‘urgencia 0′ ”, agregó.

¿Cuántas listas de espera existen?

Los hospitales acreditados pertenecen al Seguro Social y el Ministerio de Salud.

La lista se maneja como institución EsSalud y Ministerio de Salud. En caso de los órganos que no pueden ser compensados, por ejemplo el trasplante renal, ahí el paciente puede esperar con diálisis mientras se espera el procedimiento; pero en el de otros órganos que no pueden tratar de esa forma, como corazón o hígado, entonces hay una sola lista de espera nacional entre todas las instituciones y ahí se marca la prioridad del paciente.

¿Qué hospitales están acreditados para evaluar y enviar pacientes a la lista de espera?

Juan Almeyda informó que los hospitales acreditados para evaluar, realizar trasplantes y que tienen equipo médico especializado pertenecen al Seguro Social y el Ministerio de Salud. “ De momento no hay clínicas privadas que estén acreditadas ”, declaró.

En EsSalud:

Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Hospital Guillermo Almenara Irigoyen

Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (Chiclayo)

Hospital Nacional Ramiro Prialé (Huancayo)

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco (Cusco)

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (Arequipa)

H. Tacna

I.P.O. de Piura.

En Minsa:

Hospital Cayetano Heredia

Instituto Nacional de Oftalmología

Instituto de Salud del Niño San Borja

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Hospital María Auxiliadora

Hospital Arzobispo Loayza

Instituto Regional de Oftalmología (IRO-Trujillo).

¿Por qué existen muy pocas donaciones de órganos en Perú?

Para Juan Almeyda, en el caso de las donaciones de órganos, “hace falta que las personas puedan conocer más sobre cuándo pueden donar, quién puede donar”, porque alrededor del tema “ existen muchos mitos y temores ”.

Una de estos mitos, refirió Almeyda, es la idea falsa de que “en la morgue sacan los órganos para trasplante cuando esos órganos no sirven porque ya no son útiles”. “Hay cosas así y eso no ayuda a que la población tenga confianza en la donación. El tema de donación de órganos prácticamente va por el tema de confianza”, aseguró.

En el Perú, uno de los argumentos más fuertes que usan las personas para no autorizar la donación de órganos de sus familiares fallecidos gira en torno a la religión. “Muchas personas dicen que su religión no lo permite, pero eso es falso; no hay ninguna religión en el país que esté en contra de la donación de órganos”, argumentó Almeyda.

Otra de las razones es que la población quiere mantener la integridad del cuerpo para velarlo normalmente, pero “cuando una persona dona puede ser velada como cualquier otra porque cuando se termina la cirugía que se hace se vuelve a hacer la estructura tal como si fuera una operación del más alto nivel y no hay ningún cambio en la forma de poder velar a la persona que ha fallecido”, respondió.

Por otro lado, existe un déficit grande en trasplantes de órganos porque la pandemia de la COVID-19 no ayudó en estos últimos años. “Muchos de los pacientes que fallecían también estaban con coronavirus y esos no podían ser donantes”, señaló el director de la Digdot.

Entonces, Almeyda indicó que “hubo una serie de casos que ha hecho que se baje el porcentaje de donación en el país”. “Si tenemos más o menos 6.000 personas que requieren trasplantes, se han hecho unos 500 trasplantes al año.

No obstante, se espera que este año 2022 las cifras suban. “En el último mes tenemos un incremento importante en los niveles de donación que aparentemente son semejantes a los de prepandemia”, dijo Almeyda.

“Solo en este mes de junio ya hemos tenido tres donantes efectivos hasta el momento cuando antes estábamos teniendo uno o dos al mes. Probablemente lleguemos a triplicar este mes”, informó.

Si muero, ¿quién decide la donación de mis órganos?

En el Perú, quien decide la donación es la familia del fallecido y es importante conocer esto porque en el país tenemos un 78% de la población que en su documento de identidad dice ‘no’ . Entonces, “si no se le pregunta a la familia, a todo ese porcentaje no se le podría ni consultar para que sea donante”.

Además, según Almeyda, “hay personas que en las campañas refieren que quieren ser donantes, pero no han hecho el trámite porque todavía no tienen su DNI, o porque hay que pagar por el cambio de cualquier dato, etc.”.

“Pero si esa persona ha decidido ser donante y ha hablado con su familia, la familia respeta esa decisión. Por eso siempre se pregunta a la familia”, recalcó.

¿A cuántos pacientes puede salvar un fallecido donante de órganos?

Juan Almeyda aseguró que con un solo donante se pueden salvar hasta más de 10 personas . “Contemos, una persona que haya fallecido y sus órganos estén en buen estado de salud tiene: corazón, hígado, dos pulmones, dos riñones, dos córneas, piel, hueso, páncreas. La posibilidad de donar es muy grande, y con la donación de una sola persona se puede salvar a más de 10 personas”, resaltó.

Por otro lado, el especialista del Minsa explicó que “ una persona puede decidir ser donante de tres formas: por su DNI, el brevete y a través del llenado de una ficha de donación ”.

Sin embargo, Almeyda precisó que lo más importante es que la familia conozca la decisión de su paciente para que, cuando fallezca, respeten esa decisión”.