Piura: en julio se conocerán a los agricultores que recibirán fertilizantes

Luego de que se anunciara la entrega de fertilizantes a los agricultores del país, el jefe de la Unidad Zonal de Agrorural de Piura, Gonzalo Cruz Abarca, informó que a más tardar a inicios del mes de julio se tendría la relación de agricultores que accederán a este beneficio.

Recordemos que, según las estadísticas de la Dirección Regional de Agricultura, en la región existen cerca de 140.000 agricultores, de los cuales, aproximadamente, 75.000 son los que necesitan de la urea para contrarrestar los efectos de la crisis agrícola nacional.

Dirección de Agricultura informa que unos 75.00 agricultores necesitan apoyo del Estado. Foto: La República.

Tras ello, el presidente de la Junta Regional de Usuarios de Piura y Tumbes y presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Macario Silva Vílchez, cuestionó la decisión del Ministerio de Agricultura, de otorgarles la función de inscribir a los posibles beneficiarios a las municipalidades distritales y provinciales. Por ello, pidió que se les otorgue las funciones a las Juntas de Usuarios.

Según el dirigente, por desconocimiento de las municipalidades, se pueden llevar a cabo inscripciones de personas que no son usuarios o no cuentan con ningún terreno y menos la instalación de algún tipo de cultivo. “Pueden darse casos de que se inscriba a gente que no es usuaria o no tienen instalados cultivos. Nosotros sabemos toda la realidad de nuestros hermanos agricultores”, aseveró.