Fieles acompañaron procesión del Corpus Christi en Cajamarca

Por el perímetro de la Plaza de Armas de la ciudad de Cajamarca, una multitud de feligreses acompañó la procesión del Corpus Christi, adornado con alfombras multicolores por instituciones públicas y privadas.

La tradicional festividad religiosa se dio, tras dos años debido la pandemia por la COVID-19, con la participación de niños, jóvenes y adultos que asistieron a la misa celebrada en la catedral por el obispo Isaac Martínez Chuquizana.

PUEDES VER Entregan distintivo y material de trabajo a 172 jueces de paz de Jaén, San Ignacio y Cutervo

“En este día que celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, tratamos de caminar juntos como miembros de una iglesia sinodal, juntos para comer el pan y beber el cáliz, el alimento para la vida presente, para la vida futura y para toda la eternidad”, expresó el religioso.

Culminada la misa, el Cuerpo de Cristo salió en procesión junto a los sacerdotes, autoridades, escolares y danzantes que recorrieron el perímetro bajo un radiante sol y con el cumplimiento de las medidas sanitarias como el uso de la mascarilla para evitar la propagación del virus.

PUEDES VER Cajamarca: 8 adolescentes que huyeron de casa hogar continúan desaparecidas

El alcalde de Cajamarca, Henry Alcántara Salazar, participó en la eucaristía. Pronunció un mensaje de resignación y apoyo espiritual a los cajamarquinos que perdieron a sus seres queridos por la pandemia.

Alcántara pidió a la población no desmayar, no bajar la guardia. “Como autoridad les pido estar unidos, haciendo una labor conjunta podremos lograr mejores resultados. No perdamos la fe, la esperanza de que podemos prevalecer por nuestros hijos, por nuestros nietos”, remarcó.