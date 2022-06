En el marco de las celebraciones por el Día del Campesino, el viernes 24 de junio ha sido declarado como día no laborable recuperable en el sector público a nivel nacional, según el Decreto Supremo n.° 033-2022-PCM, publicado en el diario El Peruano.

Sin embargo, se ha despertado la duda sobre si los trabajadores del sector privado entrarán dentro de la normativa. En la siguiente nota de La República conoce todo sobre este feriado.

¿Trabajadores del sector privado podrían descansar este viernes 24 de junio?

Sí. El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Pedro Castillo, ha anunciado que dicho decreto supremo alcanza a los empleados del sector privado, por lo que las personas que trabajen particularmente podrán tener un día libre.

La norma precisa que estos centros laborales podrán acogerse a dicha norma; sin embargo, todo dependerá del propio empleador y del acuerdo al que lleguen ambas partes.

“Quienes deberán establecer la forma de cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, a falta de acuerdo, es el empleador”, precisa el documento.

Dato

Al ser un feriado recuperable o un día no laborable, no se pagará extra por las horas trabajadas; no obstante, los trabajadores estatales deberán recuperar estas horas. Tendrán que hacerlo máximo en los próximos 10 días.

Ten en cuenta que, según las medidas dispuestas, “los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad durante los días no laborables establecidos”.