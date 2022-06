Dos personas quedaron heridas tras desprendimiento de losetas en el Ministerio Público

Aproximadamente a las 4.00 p. m. de este jueves 16 de junio, cuatro losetas de la fachada de la sede central del Ministerio Público, ubicada en la av. Abancay, se desprendieron, lo que dejó a dos personas heridas.

Según RPP Noticias, se trataría de un joven que iba a bordo de una motocicleta y una mujer. Ambos fueron auxiliados por personal del cuerpo de bomberos del Perú y trabajadores del sector salud, quienes siempre hacen guardia en esta zona.

Las losetas se desprendieron desde el piso siete y terminaron impactando contra la vereda. Los agentes de gestión de riesgos y desastres de la municipalidad de Lima han cercado la zona para evitar mayores accidentes.

Asimismo, las personas que concurren a esta zona todos los días, aseguraron que ya se había desprendido otra parte de la fachada días atrás; sin embargo, no se tomaron las precauciones del caso.

“Se ha desprendido toda una gran parte de la pared, hubo más o menos unas siete personas pasando por el lugar. La mayoría logró correr, porque si no también les caía las piedras. Hace unos días le cayó a un señor un vidrio en la cabeza, yo no me acerco ahí, porque se caen los vidrios”, dijo una de las testigos al medio de comunicación.

Las víctimas socorridas por los hombres de rojo quedaron con distintas lesiones tras el revestimiento de esta sede del Ministerio Público, ubicada en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Santa Rosa (a unas cuadras de Mesa Redonda).