Adenda para Majes II con vía libre para ser firmada por el Gobierno Regional de Arequipa

Los ánimos están caldeados por parte de un sector de pobladores de la provincia de Caylloma ante la pronta firma de la adenda 13 para Majes Siguas II. ¡Traidora! ¡Traidora!, le gritaron a la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez quien salía del Consejo Regional de Arequipa (CRA) tras participar de la aprobación de la modificación presupuestal en beneficio del megaproyecto.

Escoltada, la autoridad subió a su camioneta y uno de los protestantes pateó la unidad que partió rauda. El proyecto busca irrigar 38 mil 500 hectáreas destinadas a la agroexportación .

“Majes Siguas II se va a realizar al 100% en la provincia de Caylloma, y no tenemos ningún beneficio, no vamos a tener nada. Que nos reconozcan como zona de influencia. Esto no es un reclamo de ahora, es de hace cinco años”, reclamó Juan Galdos, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Caylloma.

PUEDES VER: Dueña de mina en Atico ordenó reclutar a sicarios

El dirigente y un grupo de pobladores están apostados al frente de la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) pidiendo una audiencia con Gutiérrez, desde el 14 de junio.

El asesor regional Elfri Ortiz señaló que se ha intentado conversar con ellos hasta en tres reuniones en la misma provincia de Caylloma, pero solicitaban “imposibles jurídicos como que la gobernadora firme un acta de desistimiento a la adenda 13″. “No quieren conversar con ningún funcionario”, resaltó. Anunció que se está conformando una mesa técnica de alto nivel para viabilizar las demandas con el Frente de Defensa del Distrito de Caylloma, como el canon hídrico y el 30% de las parcelas del proyecto Majes II. “El diálogo es mejor con ellos (frente distrital), que con la provincia. Esperemos que las cosas se calmen”.

Sin embargo, pobladores ya advirtieron medidas si firman la adenda 13, como el bloqueo de vías y la toma de la Bocatoma de Tuti que capta las aguas del río Colca para que rieguen 18 mil hectáreas en Pedregal, Majes (Caylloma) . “Vamos a cerrar la bocatoma, vamos a ir hoy (ayer) mismo”, advertían. El gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo, anunció que tomarían medidas para resguardar la bocatoma. “Serían pasibles de denuncias porque perjudicarían la producción agrícola”.

En tanto, Gutiérrez prometió que verán la posibilidad de que participen los agricultores arequipeños, pese a que ProInversión adelantó que no sería factible ni rentable.

Todo listo para la firma

No hay nada pendiente para suscribir la adenda 13, aseguró Arturo Arroyo. Ayer, 15 de marzo, se aprobó el último trámite pendiente tras una exposición de la autoridad. La mayoría de integrantes del CRA, votó a favor que se modifique en S/ 43 millones el presupuesto de Majes II para este 2022.

Con ello se podrá cumplir con el quinto y sexto desembolso a Cobra que suman US$ 48 millones, y que equivalen en soles a S/ 191 millones. Para el 2022 se tenía presupuestado solo S/ 147 millones y por ello era necesario S/43 millones más. El pago se efectuará con préstamos de la Cámara Andina de Fomento (CAF). “La CAF ya lo aprobó”, resaltó Arroyo. Los desembolsos son obligatorios una vez que se firme la adenda 13 y tras 15 días de que Cobra incremente su garantía de fiel cumplimiento .

La gobernadora anunció que este martes 21 o miércoles 22 de junio se realizaría la ceremonia de suscripción. La adenda 13 implica el cambio de la infraestructura hidráulica de canales por tuberías e incrementará el costo del proyecto en US$ 104 millones. En esa misma ocasión aprobarían el acta para desactivar la caducidad del contrato impuesta por Cobra. Con todo ello se pondría fin a una discusión de 4 años que mantuvo paralizadas las obras.