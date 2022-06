Madre de menor víctima de bullying en colegio de San Miguel: “No ha querido venir”

Los casos de bullying continúan apareciendo. Ahora un nuevo episodio de acoso escolar se dio en el distrito de San Miguel. Una menor de primero de secundaria fue atacada por su compañera en los exteriores del colegio Nuestra Señora del Carmen.

Otros estudiantes estuvieron presentes en estos actos e, incluso, grabaron el terrible momento de la agresión. La madre de la afectada se pronunció tras el hecho, y pide un mayor acompañamiento de los profesores y un grupo de especialistas en psicología por estos temas.

“Nosotros como madres no queremos atacar a la institución, sino que nos den la solución en sí (...) Tememos por nuestros hijos. No hubo ningún apoyo, lo que queremos es un grupo de trabajo armado con psicólogos y personal capacitado para atender estos problemas ”, agregó en Latina.

Asimismo, la progenitora mencionó que su hija no ha querido asistir al centro educativo tras el hecho. Por otra parte, indica que la escolar ha querido cortarse el cabello y pintárselo de otro color ante los insultos de sus compañeros.

“No ha querido venir. Empezó a hacer crisis. No quería ponerse el uniforme, no es fácil para nosotras. Ayer pedí la copia en la comisaría y no me la dieron. Si ustedes no venían ayer, no hubieran movilizado nada, porque quería los nombres completos de los niños”, acotó.

En esa línea, sostuvo que sacó una cita psicológica hace dos meses en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi; sin embargo, hasta la fecha, no la han atendido.

Por último, la Demuna de San Miguel ya está en el lugar y supervisa las acciones de la institución. Además, se conoció que la agresora de la menor puso una denuncia contra una de las madres que intentó detener el ataque.

¿Cómo denunciar casos de bullying?

Si eres testigo o víctima de un caso de violencia o acoso escolar, repórtalo a través de la plataforma www.siseve.pe o a la línea gratuita 0800-76-888.