Postergan fecha de entrega del Plan de Manejo Integral del Río Piura

Pese a que se anunciaba la entrega del Plan Integral del Río Piura para este mes de junio, la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) aplazó esta fecha hasta el mes de octubre.

Así lo confirmó, a través de un medio radial, el congresista por Piura, César Revilla Villanueva, quien dijo que, tras una reunión con el director de Soluciones Integrales, el funcionario confirmó que la entrega de dicho plan integral se realizará el próximo octubre.

Piuranos en riesgo de posibles inundaciones debido a la falta del Plan Integral del río Piura. Foto: La República. .

El legislador lamentó que, pese a que este ansiado proyecto es muy importante para evitar posibles desbordes del río Piura, las autoridades son indiferentes y no cumplen con la entrega de este, para posteriormente iniciar con la ejecución. “En cuanto al tema del Plan de Manejo Integral del río Piura, es la gran deuda de Reconstrucción con Cambios. Si no manejamos esto, no tenemos una solución real, y el sentido de reconstrucción con cambios es que no vuelva a existir un desborde del río”, manifestó.

Recordemos que, según la exdirectora de la ARCC Amalia Moreno, en el documento se considera la salida al mar por reventazón, la cual será la primera parte del proyecto a ejecutarse.

Aseveró que, la solución integral del control de inundaciones del río Piura es un megaproyecto que beneficiará a la región y significará una inversión superior a los S/ 4.000 millones.

Esta megaobra comprenderá la salida al mar (con sus diques y defensas ribereñas), la reforestación y reservorios en la parte alta de Piura.