Milko Curie: Proyectos inmobiliarios por US$ 700 millones se fueron de Arequipa

Por: Roberth Orihuela Q.

Entre el 29 de junio y el 3 de julio la Cámara de Comercio realizará la Expo AQP 2022. Una feria de vivienda en la que se ofertarán desde lotes, departamentos hasta viviendas de campo y de playa. El objetivo, indica Milko Curie Deza, secretario del Comité de Construcción de la CCIA, es reactivar el sector.

¿Cómo afectó la pandemia al sector construcción en Arequipa?

Esta situación política y de salud nos ha afectado bastante. Es más, las empresas que invierten en este sector se han retirado por dos razones. La primera fue la crisis de la pandemia. Pero la otra ha sido por el PDM.

La aplicación del PDM está paralizado porque hubo irregularidades en su aprobación…

El problema es que el PDM debe actualizarse y aprobarse otra vez. Tenemos mapeados hasta 17 proyectos inmobiliarios con 700 millones de dólares de inversión que se han retirado por esta demora. Es una gran pérdida. Podría ser mucho más, porque no todos acuden con la CCIA. Esto ha generado que no haya vivienda social para los sectores que necesitan (C y D). Se necesitan 45 mil, y cada año se incrementa la necesidad en 2 o 3 mil viviendas.

¿Cómo el PDM no les permite seguir construyendo?

La medida cautelar que interpuso el Ministerio Público ha paralizado a todos los proyectos formales. Incluso los que ya tenían el cambio de zonificación antes de 2016, cuando se aprobó el PDM. Esta acción judicial pretende, entre comillas, detener la depredación de la campiña. Y está bien. Pero están metiendo a todos (buenos y malos) en un solo saco. Por ese motivo no podemos hacer proyectos. Y esto genera que la gente prefiera invadir terrenos o comprar chacras en grupos para luego dividirlas. Se está fomentando la informalidad, sin licencias ni requisitos básicos de construcción. Nuestro sector genera empleo, utiliza mucha mano de obra y podría reactivar la economía.

Pero la medida cautelar se interpuso justamente porque el PDM tenía serias irregularidades, que fueron aprovechadas por algunos empresarios de la construcción para cambiar de uso zonas de campiña…

Definitivamente, ha existido el mal manejo de muchas empresas. Para mí no son empresarios, sino mercantilistas que se aprovechan y coluden con funcionarios de la municipalidad. Debe perseguirse el delito, donde hubo cambios de uso irregulares. Muchos dueños de predios agrícolas ven que es más rentable vender sus terrenos para desarrollar proyectos inmobiliarios que seguir haciendo agricultura. Eso se tiene que sancionar. Pero no todos estamos en ese paquete de empresas y personas inescrupulosas.

Es claro que detrás de la aprobación del PDM, en el 2016, hubo corrupción. Prueba de ello es la sentencia contra el exalcalde Alfredo Zegarra, regidores y funcionarios. ¿Puede asegurar que ninguna empresa asociada a la CCIA estuvo involucrada?

Como empresarios formales no hemos entrado ni pretendemos entrar en ese tipo de arreglos.

¿En qué zonas hay cambios de uso legales?

Las zonas que estaban teniendo mayor desarrollo urbano eran Cerro Colorado, Characato Yanahuara y Cayma. Allí había zonas rústicas, que les dieron cambio de uso incluso antes del 2016. El PDM generó limitaciones a derechos adquiridos. Si antes del 2016 ya tenías cambio de uso o edificio de hasta 6 pisos, con el PDM se perdió. Aunque son zonas consolidadas. En ese caso los dueños ya debieron iniciar medidas legales para hacer prevalecer los derechos adquiridos.

Usted dice que no pueden construir, pero vemos varios edificios de condominios en construcción en la ciudad. Por ejemplo, en Cerro Colorado…

Todos los que están construyendo han obtenido sus licencias antes de la medida cautelar que interpuso la Fiscalía en 2017. El PDM tuvo una vigencia corta, donde sí muchos obtuvieron estos certificados de zonificación y cambios de uso.

Pero eso eran chacras…

Hay que distinguir algo. La ley dice qué predios son urbanizables y cuáles no. Hay zonas ya consolidadas con servicios. Son agrícolas sí, pero están en vías donde hay desarrollo. La ley permite que se construya hasta 100 metros hacia dentro en avenidas principales. La avenida Aviación es una de ellas. Incluso, en la vía de Evitamiento se ha dado permiso porque se trata de un eje comercial y de desarrollo. Allí pueden hacer edificios de más de 15 a 20 pisos, aunque eran zonas agrícolas. El PDM generó ese anillo de contención (de 100 metros) para que no se siga depredando la campiña. No se puede construir a mitad de las chacras. Eso no. Si es así entonces es un cambio de uso mal hecho.

¿Y si alguna empresa obtuvo licencia luego de la medida cautelar?

Si alguien ha conseguido o le han dado algún certificado. Eso estaría mal

Sin embargo, los que han obtenido y tenían cambios antes de la medida cautelar no pueden perder sus derechos porque ese es un tema constitucional. Pero si se hizo mal debe revertirse. Ahí entra la Fiscalía, para identificarlos y sancionarlos. Pero no pueden incluirnos a todos.

¿No se puede construir en los conos? ¿Por qué solo buscan zonas céntricas?

Para que te den habilitación urbana debes tener certificados de factibilidad de agua, luz y vías de acceso. Los pocos proyectos de Yura son pequeñas ciudades de 1200 viviendas. Son inversiones más grandes. Se planifica agua, luz, desagüe y hasta colegios. Además obtuvieron sus licencias antes del PDM. Ahora no se puede.