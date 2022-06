Congresistas buscan tumbarse el aborto terapéutico

La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó el proyecto de ley n.° 1520 que pone en peligro la aplicación del aborto terapéutico y se obligaría a niñas, adolescentes y adultas a continuar embarazos riesgosos aun a costa de sus vidas.

El proyecto que ‘’promueve la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar’', de autoría de la parlamentaria fujimorista Rosangella Barbarán, fue aprobado con 10 votos, uno en contra y dos abstenciones, pese a no contar con la opinión técnica del Ministerio de Salud (Minsa) o de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

Durante la discusión de la propuesta, la congresista Barbarán manifestó que ‘’el proyecto de ley no habla en ninguna de sus líneas siquiera sobre el tema de aborto’'. Y si bien en el proyecto no se menciona el término en sí, esto no significa que la amenaza no esté presente.

‘’No podemos dejar pasar que, respecto a este derecho (a la vida), se refuta su capacidad de goce desde el momento de la concepción’', se puede leer en el proyecto. Al respecto, Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, advierte que, según el proyecto, “la unión del óvulo y el espermatozoide se declararía como persona (lo que) genera un conflicto porque le adjudica derechos similares al de las mujeres como personas vivas’'.

En ese sentido, Melissa Guillén, representante de Manuela Ramos, precisa que se interpreta como una amenaza al aborto terapéutico porque la norma habla respecto a la protección del derecho que tiene el feto de nacer por encima de cualquier circunstancia contemplada por la normativa del aborto terapéutico. El proyecto no profundiza en los problemas que tienen las gestantes, sostiene. “Acá hay una protección desmedida por el feto y una invisibilización de los derechos de mujeres y las niñas”.

Al respecto, Chávez añade que existe la posibilidad que con este proyecto incluso los embarazos ectópicos no sean atendidos. Esta situación, asevera, podría llevarnos a lo vivido en El Salvador, donde se requiere la autorización de un juez para intervenir en un embarazo de esta clase. “El proyecto también ignora que muchos productos de la concepción se pierden de manera normal. El 60% de embarazos se pierden, entonces en El Salvador, que tienen esta ley que declara la vida desde la concepción de la persona, han declarado que cuando hay pérdida, hay asesinato. Acá también podría darse”, advierte.

Sumado a ello, el proyecto de ley de Barbarán no ha considerado que las adolescentes y niñas embarazadas producto de una violación sexual también serían afectadas, dice Guillén. “La Comisión contra la Tortura la denomina (el obligar a las menores llevar el embarazo) como una forma de tortura, entonces es un tema de derechos humanos más amplio”.

Al respecto, la exministra de la Mujer Gloria Montenegro hace énfasis en las alarmantes cifras de menores embarazadas. “En el 2021 hubo 21.846 embarazos de niñas y adolescentes entre 11 y 17 años”. También indica que, desde hace cuatro años, después del robo agravado, la violación sexual es el segundo delito más común. “Hay partidos políticos que nos quieren hacer regresar a la era medieval”, alerta.

Las congresistas que votaron a favor son Rosangella Barbarán, María Córdova, Jeny López, María Jáuregui, Esmeralda Limache, Elizabeth Medina, María Zeta, Hilda Portero, Noelia Herrera y Pedro Martínez.

El dato

Casi cien años. El aborto terapéutico se aprobó en nuestro país en 1924. El Código Penal lo contempla en el artículo 119 para salvar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal grave. Pese a ello, indica Montenegro, aún hay dificultades para acceder a este derecho.