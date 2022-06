Canta: manifestantes bloquean vía nacional tras derrame de zinc en río Chillón

Medidas. Ciudadanos han bloqueado de forma indefinida el kilómetro 97 de la carretera nacional Lima – Canta – Huayllay porque, según detallaron, ninguna delegación de alto nivel del Gobierno se ha acercado a atender la emergencia del derrame de zinc en el río Chillón.

El presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Canta, Emer Páez Vázquez, dijo que la carretera estará tomada hasta que los ministros de Salud, Energía y Minas y Transporte se acerquen a la zona para evaluar los daños ambientales que ha dejado la volcadura.

En esa línea, recordó que el accidente del lunes 13 de junio ha dejado una pérdida de alrededor de 600 toneladas de truchas.

“Nos comunicaron hace dos horas que estaban en camino los ministros de Transporte y Energía y Minas, pero hasta estas horas no llegan , no aparecen. Por ello, la sociedad civil y autoridades locales hemos cerrado la vía nacional. Esta burla no la vamos a tolerar, por lo que estamos cerrando la vía hasta que lleguen los ministros a Canta”, sostuvo el dirigente a RPP Noticias.

MTC se pronuncia

Mediante una misiva, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó que se ha comunicado con la empresa Wari Service S.A.C, a la cual le pertenecía el camión que se cayó en la cuenca del río Chillón.

En este intercambio de palabras, la firma aseguró que los trabajos de limpieza van a durar tres días. Posteriormente, iniciarán un monitoreo ambiental para detectar la presencia de metales totales en agua, en sedimentos e hidrobiológico.

De acuerdo al sector, tras la emergencia, también pusieron en marcha un Plan de Contingencia, el cual logró recuperar “alrededor de cinco toneladas del material”.