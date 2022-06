Aumentan los casos de violencia contra la mujer en Cajamarca

En el primer trimestre del año, en la región Cajamarca, se han registrado alrededor de 1.700 casos de violencia contra la mujer; por lo tanto, se prevé que, al finalizar el 2021, la cifra del año anterior, 2.579, se duplique, según señaló la fiscal de la Defensoría de la Mujer, Susan Rueda.

De la cifra total, el 70% corresponde a agresiones físicas y psicológicas, y el porcentaje restante a delitos contra la libertad sexual, en su mayoría violaciones sexuales.

Rueda supone que el aumento de casos registrados son el resultado de las campañas de concientización que se vienen realizando en la región. “Desde una perspectiva positiva, diría que las charlas de sensibilización han llegado a muchos más lugares. Las personas ahora conocen sus derechos y, ante un caso de violencia, proceden a denunciar”, indicó.

La fiscal de la Defensoría de la Mujer, Susan Rueda, expresó su preocupación por los altos índices de agresiones sexuales a menores de edad en las zonas rurales de Cajamarca. Crédito: Conectados Cajamarca.

Resaltó que esto se debe a un trabajo articulado que vienen realizando las instituciones del Ministerio Público, Poder Judicial, Gobierno regional, Gobiernos locales, que desde diferentes ejes han realizado pasacalles, charlas, capacitación y demás actividades de prevención.

Asimismo, indicó que el aumento de los casos también se debe a que situaciones que no ameritan un proceso penal han sido materia de denuncias. “Muchas veces, problemas familiares, de terreno o herencias, han sido denunciados y ello queda registrado en la Defensoría de la Mujer, cuando en realidad su solución compete a otras vías”, explicó.

En ese sentido, mencionó que muchos casos no concluyen en un juicio porque no se cuenta con los elementos suficientes para realizar el debido proceso. “Suele pasar que denuncian y después ya no quieren continuar, alegando que solo lo hicieron para asustar a la otra persona. Entonces, ya no pasan las evaluaciones psicológicas y demás fases necesarias”, enfatizó.

Situación en zonas rurales

Por otro lado, la fiscal expresó su preocupación por los altos índices de violaciones a menores de edad en zonas rurales de Cajamarca. “Hago un llamado de alerta a la población y a las autoridades porque se están normalizando casos donde niñas de 12 o 13 años son agredidas sexualmente”, manifestó.

Ante ello, comentó que están capacitando a las rondas urbanas y campesinas para que sepan cómo actuar frente a estos casos.

Canales de ayuda

Si has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).