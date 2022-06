Si tengo tatuajes o perforaciones en el cuerpo, ¿puedo donar sangre?

En el Perú, al año, se necesitan 640.000 unidades de sangre . Sin embargo, aún somos uno de los países con menor cultura de donación. Durante el año 2021, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud (Minsa), solo el 1,3% de la población donó sangre, lo que representa un total de 344.112 ciudadanos .

De este número, solo el 21% lo hizo de forma voluntaria, es decir, 72.295 personas. Con la pandemia de la COVID-19, disminuyeron aún más las cifras de donantes en el país. Por ello, en la siguiente nota desmentimos algunos mitos que giran alrededor de este procedimiento, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre.

En conversación con La República, el doctor Juan Antonio Almeira Alcantara, director general de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot), aseguró que “ los requisitos principales para ser donante son: ser mayor de edad y pesar más de 50 kilos ”. “Lo esencial es tener ganas de ser donante”, agregó.

También precisó que “cuando una persona se acerca para ser donante, se le hace una evaluación médica y clínica de laboratorio para corroborar que no tenga anemia, o posibilidad de una enfermedad contagiosa. Si no hay ninguna contraindicación pasa a ser donante“.

E l tipo de sangre que más se solicita es O + , el cual tiene el 60% de la población peruana. “Cada vez que nosotros donamos, salvamos tres vidas. Todos podemos ser héroes, todos podemos salvar vidas. Donar sangre es salvar vidas”, dijo Juan Almeria.

Mitos y verdades

Uno de los mitos más fuertes que ronda en la mente de los pobladores es que una persona con tatuajes o perforaciones en el cuerpo no puede donar sangre. Sin embargo, Juan Almeira aclaró que sí pueden hacerlo. “ Pueden donar pasado un año de haberse hecho el procedimiento, ellos pueden acercarse para ser evaluados y puedan ser donantes ”, respondió.

Asimismo, otra de las creencias equivocadas es que una persona que haya tenido hepatitis A no puede donar. No obstante, el especialista indicó que “una vez que pase el proceso, puede ser donante”. En cuanto a los que han tenido hepatitis B o C, el médico precisó que no podrían donar.

“Otra cosa importante es que el paciente que ha tenido COVID-19 también puede ser donante después de tres semanas de haber sido dado de alta; y si ha sido vacunado, después de 15 días ”, agregó Almeira

Por otro lado, ante la interrogante de si donar sangre adelgaza, el especialista manifestó que “ la persona que dona sangre no tiene ningún cambio en su físico: no adelgaza ni engorda ”.

¿Cuántas veces puedo donar al año?

Juan Almeira refirió que “un varón puede donar cada tres meses y una mujer, cada cuatro meses”. Es decir, el varón puede donar cuatro veces al año y la mujer, tres veces al año .

Por otro lado, aclaró que cuando una mujer que está menstruando quiere donar, “es mejor diferir en ese momento para que pueda ser donante luego de pasar el periodo”. “En el caso de las mujeres que usan anticonceptivos, no existe ninguna contraindicación”, recalcó.

¿Cuál es la edad máxima para ser donante de sangre?

En principio es de 18 a 60 años. Sin embargo, “siempre evaluamos a la persona si es que tiene más de 60 y está en buenas condiciones para que pueda ser donante”, apuntó el especialista del Minsa.

En relación a otro de los mitos más fuertes en la gente sobre si la donación perjudica el rendimiento sexual, Juan Almeira dijo que una persona donante tiene que hidratarse y tener el reposo respectivo, “luego de eso puede hacer sus actividades con normalidad”.

¿Para donar debo estar en ayunas? ¿Y si tengo diabetes?

“No, por el contrario, debe haber tomado un desayuno o comida ligera y una buena hidratación ”, señaló Juan Almeira. En el caso de las personas con diabetes, el doctor especificó que “estando compensadas sí pueden ser donantes, pero siempre se le evalúa a la persona previamente a la donación”.

¿Las personas hipertensas o con enfermedades del corazón pueden donar?

Juan Almeira recalcó que l as personas hipertensas podrían ser donantes siempre y cuando estén controladas . “Alguien con una enfermedad cardiovascular tiene que ser evaluada con el médico para saber si está estable o si puede ser donante. Siempre hay una evaluación médica anterior”, dijo.

A su vez, también señaló que una persona, luego de ser operada, podría donar sangre. Para ello, se debe conocer qué cirugía ha tenido: “Si es una cirugía convencional, tienen que pasar tres semanas o un mes”, precisó.

¿Es posible contraer alguna enfermedad por donar sangre?

Para el doctor, no existe ninguna posibilidad de que alguien pueda adquirir un contagio, porque “no se le inyecta nada a la persona, y todo el equipo que se utiliza es estéril y descartable”.

¿El sistema inmunológico y hemoglobina disminuye al donar sangre?

“Por el contrario, se estimula la producción de eritrocitos y leucocitos. La persona se fortalece”, dijo el médico consultado. En relación a la hemoglobina, indicó que sí existirá una disminución lógica de medio gramo “porque se ha quitado sangre”.

Sin embargo, “luego se estimula la producción y una persona que dona estará con su producción activa y no estará anémica, siempre con una buena hemoglobina”, finalizó.