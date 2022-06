Juliaca: Policía halla rastros de sangre en habitación y cuerpo de presunto feminicida

Puno. Augusto Fernando Díaz Huamán es el principal sospechoso del cruel feminicidio de su enamorada, quien dejó de existir al recibir varias puñaladas. Este crimen se habría registrado el último sábado en la ciudad de Juliaca.

Los familiares, amigos y vecinos de la joven, la mañana de este martes 14 de junio, protestaron en exteriores de las instalaciones del Área de Investigación Criminal de la PNP de Juliaca, donde el presunto feminicida se habría entregado a la Policía Nacional, acompañado de su abogada.

La hermana de la víctima y sus parientes manifestaron que la joven habría sido asesinada el sábado en el cuarto de su enamorado Augusto Fernando Díaz Huamán y, para borrar evidencias, habría llevado el cadáver al cuarto de la víctima.

De acuerdo a información de los familiares, tras la prueba de luminol realizada por la Policía, se encontró que la habitación de Fernando tiene manchas de sangre, así como en su cuerpo.

Asimismo, manifestaron que el principal sospechoso no habría actuado solo y uno de sus cómplices sería su primo Diego C. C.

En horas de la tarde, los familiares retiraron el cuerpo de la mujer del área de Medicina Legal de Juliaca y con el féretro se trasladaron al frontis del Ministerio Público, exigiendo celeridad en las investigaciones y cadena perpetua para los responsables del crimen.