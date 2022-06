Piden apoyo para menor que se encuentra en UCI diagnosticada con leucemia en Chiclayo

Familiares de una menor que fue diagnosticada con leucemia buscan el apoyo de donantes de sangre y plaquetas, pues la adolescente se encuentra entubada desde hace 17 días en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de la ciudad de Chiclayo en Lambayeque.

En declaraciones a La República, su madre contó que acudieron al nosocomio por una hemorragia y al momento de hacerle una biopsia le faltaba el aire y tuvieron que ponerle oxígeno. “Al día siguiente, el doctor me dijo que tenían que entubarla. Me encuentro luchando día a día porque es una niña que está empezando su vida, por eso pido que me apoyen”, expresó acongojada su progenitora.

La familia son provenientes del centro poblado Saltur, que pertenece al distrito de Pomalca. La paciente recibe dos unidades de sangre y plaquetas al día por lo que están debiendo casi 10 paquetes y no les quieren prestar más por la cantidad que deben.

Los números de contacto son los siguientes: 945 656 779 (Amelia Ríos, su madre), 946 689 156 (Rosmery Ramos, prima de la paciente) y 937 740 239 (Aldair Custodio Ríos, hermano).