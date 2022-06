Línea 2 del Metro de Lima: Contraloría advierte postergación en la entrega de la primera etapa

Debido al retraso en el inicio de las pruebas de puesta en marcha, la Contraloría General de la República alertó una demora en la entrega y funcionamiento de la etapa 1A de la Línea 2 del Metro de Lima .

El ensayo de la puesta marcha no puede iniciarse porque, según informó la Contraloría, todavía siguen ejecutándose las pruebas SAT (pruebas de aceptación en campo) de Integración de los Sistemas Ferroviarios y No Ferroviarios.

El avance de estas pruebas SAT se están viendo afectadas por diferencias entre el concesionario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en relación al desarrollo del sistema de recaudo y al suministro de las tarjetas interoperables de transporte (TIT) para la implementación del sistema de control de pasajeros (SCP) del proyecto.

El informe de la Contraloría aseguró que estas discrepancias, que se han mantenido desde hace 10 meses, se ven reflejadas en el 0% de avance de ejecución y certificación del SCP.

Según el concesionario, la culminación e implementación del sistema de control de pasajeros no podrá darse hasta que el MTC no le entregue el sistema de recaudo requerido .

Ante ello, el MTC y la ATU han referido que no les corresponde proporcionar dicha información, ya que el contrato de concesión no establece que el concedente (MTC) deba suministrar las TIT al concesionari o. Además, según este ministerio, no constituye un impedimento para que el concesionario implemente el SCP.

La Contraloría detalló que la demora en la culminación y aceptación de las obras comprendidas en la etapa 1A impide el inicio de las pruebas de puesta de marcha, cuyo plazo venció el 23 de octubre de 2021, y afecta el funcionamiento de la primera etapa de la Línea 2 del Metro de Lima, que comprende cinco estaciones: desde la estación Mercado Santa Anita hasta la estación Evitamiento.

¿Qué es el sistema de control de pasajeros y el sistema de recaudo?

El sistema de control de pasajeros, basado en el uso de tarjetas con microprocesadores inteligentes, es el conjunto de equipos e instalaciones estructuradas que cubren las necesidades básicas de las estaciones del Metro de Lima, como el control de entrada y salida de usuarios, la comprobación de los pagos realizados, ayuda en la venta de pasajes, prevención de fraude y evasión, etc.

En tanto, el sistema de recaudo es la unidad encargada de la venta, recarga, distribución y validación de los medios de acceso al Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao; mientras que la tarjeta interoperable está relacionada a la seguridad electrónica.

¿Qué otros obstáculos existen?

Durante la inspección, la Contraloría también identificó que la ATU no ha implementado medidas definitivas sobre el pilar del puente peatonal ubicado sobre un carril de la Carretera Central en el área de la estación Óvalo Santa Anita. Y que tampoco ha ejecutado soluciones técnicas temporales o definitivas sobre el canal de riego ubicado en el área de la estación Mercado Santa Anita, que forman parte de la etapa 1A.