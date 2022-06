Fue diagnosticada en marzo y recién en agosto recibiría tratamiento contra cáncer de cuello uterino

Una mujer está desesperada porque los exámenes y tratamientos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) no avanzan. Esto, pese a que ella ya ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino.

En marzo de este año y tras una seguidilla de malestares que afectaban su día a día, le confirmaron que tenía este tumor maligno. Tras esto, fue derivada al centro de salud que está ubicado en Surquillo a fin de que le realicen las intervenciones correspondientes.

No obstante, hasta ahora, Rosario del Pilar Sánchez Ramírez no tiene una fecha clara de cuándo iniciarán sus exámenes de radioterapia. Según detalla, los médicos han estimado que el tratamiento comenzaría en agosto, es decir, cinco meses después de su diagnóstico .

La madre soltera de 33 años teme por su vida en especial porque las hemorragias que tiene cada vez se tornan más severas, al punto de que se desmaya.

“Mi situación es trágica y mi vida depende del tratamiento de radioterapia porque las hemorragias vaginales solo van a calmarse con este examen , pero lamentablemente recién me estarían programando para agosto. Yo no sé si el cuerpo me va a durar porque tanta es la pérdida que me desmayo por la falta de hemoglobina. […] Recién hoy me han mandado a hacer los exámenes de hemoglobina. Esto, a pesar que me he desmayado haciendo cola en ese hospital, pero no me auxiliaron ni llevaron de emergencia”, señaló este martes a RPP.

La madre de familia, que tiene dos hijos (de 2 y 13 años), requiere con urgencia las radioterapias y quimioterapias, que serían cinco a la semana. Ante dicha situación, ha pedido apoyo a las autoridades para que aceleren el proceso y pueda iniciar su tratamiento.