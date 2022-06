Hospitales de 13 regiones no tienen a pacientes COVID-19 en UCI

Trece regiones no tienen en estos momentos a ningún paciente COVID-19 en el área de cuidados intensivos de sus hospitales. Así lo señala el analista de datos Juan Carbajal con base en la información abierta del Minsa.

Estas regiones son Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, sostiene.

En tanto, los departamentos que sí cuentan con pacientes en UCI son:

Lima metropolitana (54), Ica (12), La Libertad (12), Áncash (9), Callao (7), Lambayeque (5), Piura (5), Lima provincias (3), Puno (3), Amazonas (2), Apurímac (1), Arequipa (1) y Moquegua (1).

Si bien esta noticia es alentadora, el epidemiólogo Antonio Quispe advierte que ya estamos en la cuarta ola, por lo que no se debe bajar la guardia. Indica que es importante completar la tercera dosis en los mayores de 12 años y la cuarta dosis en personas de 50 años a más. “Esta cuarta ola es muy distinta a las anteriores y quienes están en máximo riego son quienes no se han vacunado o tienen sus dosis incompletas. No se compara a las anteriores porque al inicio es aumento de casos y no va de la mano de muertes u hospitalizaciones ”, comenta.

El Minsa también está inoculando a la población contra la COVID-19 en ocho estaciones del Metro de Lima. Foto: Ministerio de Salud.

Cabe mencionar que a la fecha se han aplicado 76 millones de vacunas, pero solo hemos alcanzado un 63,4% de la población objetivo con tres dosis (mayores de 12 años). De acuerdo con Quispe, el ritmo de vacunación sigue en descenso, lo cual no permite alcanzar el objetivo (80% de la población con tres dosis). “Es como si recién empezáramos la vacunación”, mencionó. Asimismo, mostró su preocupación por el vencimiento de vacunas y por la poca promoción de las mismas.

De acuerdo con un informe de la Contraloría, aún se desconoce si fueron aplicadas el millón de dosis pediátricas que vencían el último 30 de abril. Y es que, desde el 18 hasta fines de ese mes, solo se registraron la aplicación de 294.430 dosis a la población de 5 a 11 años.

Según estimaciones del organismo fiscalizador, la aplicación del millón de dosis hubiera demandado más de 64 días y no 12 como informó el Ministerio de Salud. Al respecto, el ministro Jorge López aseguró en el Congreso que su sector no cuenta con dosis vencidas.

Se teme que el millón de dosis de AstraZeneca que llegará en setiembre arribe con un corto tiempo de vida útil, como ya pasó antes.

Las cifras

76 millones de dosis se han aplicado a nivel nacional.

83,8% de cobertura con dos dosis es lo que tenemos.

63,4% de la población ya cuenta con sus tres dosis de la vacuna COVID-19.