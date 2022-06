Presidente de la Real Academia Española cuestiona lenguaje inclusivo

Sigue en la mesa el debate sobre la pertinencia del uso del lenguaje inclusivo . Argentina es uno de los países latinoamericanos donde se esta extendiendo. Días atrás el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió que en las escuelas públicas los maestros utilicen la “e” o la “x” en sus contenidos dictados para sus alumnos. Esto concitó la oposición del gremio de docentes que calificó la medida como “una nueva forma de violencia” para los que no se identifiquen entre lo masculino y femenino, informó El País.

Santiago Muñoz Machado opinó sobre tema desde la ciudad de Arequipa. El director de la Real Academia Española (RAE) y también presidente de la Asociación de Academias de la Lenguas Española, presentó el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico en los claustros de la Universidad Nacional de San Agustín. Explicó que esta tendencia es una manera de hacer notar la “ posición de desventaja del sexo femenino respecto al masculino ”.

“Todo lo que se haga para conseguir una igualdad real de la mujer, nosotros somos los más partidarios. Pero no somos en absoluto partidarios de estropear una lengua tan hermosa como la nuestra con variaciones que no están probadas y que, además, no se corresponde con el lenguaje real”, declaró Muñoz Machado.

El académico señaló que nadie puede imponer una forma de hablar y que es el pueblo el que debe hablar como quiera. Muñoz sostuvo que solo en el caso que esa manera de hablar se consolide y generalice, ahí tendrían que “recogerlo, anotarlo y regularlo”. “Me parece que sí estropea el lenguaje (…) Son minorías insignificantes las que la usan, pero son muy libres de hacerla . La academia ni yo no puede prohibir de usarlo” .

Las nuevas tecnologías también están generando nuevas palabras en el idioma. Muñoz Machado indicó que la RAE está afrontando la revolución tecnológica que afecta el lenguaje . Sostuvo que están para que se mantengan los cánones y que las regularizaciones del habla tal y como la manejan los humanos y que no cambie ni empobrezca.

De otro lado, Muñoz destacó la importancia del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.

