Agricultores cusqueños dan ultimátum al gobierno

Los agricultores cusqueños lanzaron un ultimátum al Ejecutivo Nacional ante la proximidad del inicio de la campaña agrícola y la amenaza de una crisis alimentaria mundial. “Los sembríos empiezan la quincena de junio y no tenemos fertilizantes . Esperaremos hasta el 28 de junio que lleguen los ministros, sino volveremos al paro indefinido”, sentenció el secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (Fartac), Walter Torres.

Dijo que ya cursaron los documentos correspondientes para que los ministros de Estado lleguen a Cusco y viabilicen sus propuestas con miras a evitar la hambruna. “ No creemos en su compra de fertilizantes. Hasta ahora no hay nada de nada, por eso hemos elaborado propuestas técnicas para que el hambre no llegue a Cusco. Los agricultores nos podemos salvar, pero ¿qué va a comer la ciudad? Si no hay apoyo no podremos sembrar las hectáreas de siempre, solo para autoconsumo”, explicó. Ellos exigen capacitación en el empleo de abono orgánico y una planta petroquímica que, según dicen, es viable.

El dirigente mencionó que sus propuestas cuentan con el visto bueno de técnicos y que solo se requiere de voluntad política para atenderlas . Sin embargo, se requiere de la viabilidad del ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y del Ministerio de Economía y Finanzas. Según Torres, ya existirían compromisos en las mesas técnicas que deben ser plasmados en documentos. “Sin resoluciones no se tiene nada. Ojalá cumplan”, agregó.

Paro agrario

La Asamblea Nacional de los Pueblos, realizada el 14 de mayo en Lima acordó realizar un paro nacional cívico agrario, rondero y popular, los días 27 y 28 junio para exigir al presidente Castillo que cumpla sus promesas electorales ante el agro y el campo. Sin embargo, la Fartac anunció que no participarán de la medida.

“Junto a la Arpac y otros gremios agrarios en Cusco, hemos decidido no participar. Nuestra plataforma es particular. No descartamos medidas de protesta, pero será luego de agotar el diálogo con el gobierno”, apuntó Torres.

Precio de la papa está devaluada

Según la Fartac, el precio de la papa está devaluada en la región imperial. “ Los agricultores hacemos grandes esfuerzos para sembrar y cosechar papa , pero en los mercados no le dan valor. Pagan entre S/8 y S/10 por arroba, Con eso no compramos ni una botella de aceite. Todo sube, pero nuestros productos del campo están devaluados”, contó Walter Torres.

Otros productos como el apio, zapallo, tomate, cebolla para Cusco proviene de la agricultura arequipeña.