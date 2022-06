Director del Ministerio de Educación enfrenta sentencia para devolución de más de S/ 3.000

Tacna. El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro Chipana, pidió la renuncia del ministro Rosendo Serna tras cuestionar la designación de sus funcionarios de confianza.

Mencionó en sus argumentos al abogado tacneño César Pino Vargas, titular de la Dirección Técnico Normativa de Docentes del Ministerio de Educación, a quien el Sutep, en sus redes sociales, acusa de tener una sentencia por cobros indebidos y llegar al cargo por su cercanía con el entorno presidencial.

Consultado sobre ello, Pino Vargas aseveró que lo dicho por el Sutep es inexacto y calumnioso. Reconoció que sí tiene en contra una sentencia civil, pero resaltó que presentó un recurso de impugnación por segunda vez, por lo que la disposición judicial aún no está consentida. “No es una sentencia penal, no me han inhabilitado”, insistió.

La sentencia, emitida por el Segundo de Paz Letrado de la Corte de Justicia de Tacna, ordena a Pino a retornar S/ 3.259,67 al Sub Comité de Administración de Fondos y Asistencia Estímulo (Sub Cafae) de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la provincia de Tacna.

El caso surge a raíz del cargo que desempeñó Pino como asesor legal de la UGEL Tacna. Fue designado el 15 de octubre de 2013 por la directora de esa institución, Marisol Herrera Huayhua. En ese entonces, la UGEL dependía de la Dirección Regional de Educación de Tacna (DRET), entidad que anuló la designación de Pino, según él, de forma injustificada.

En 2014, la UGEL Tacna se convirtió en unidad ejecutora y designa otra vez a Pino en el cargo.

Por su parte, él apeló a la resolución de la DRET y ganó en todas las instancias judiciales, por lo que así se reconoce su tiempo de labor entre octubre y enero.

“Fue allí que solicité el incentivo único que eran los poco más de 3.200 soles que correspondían a dos meses y medio. Y, en sesión de directorio (del Sub Cafae), se aprueba pagarme. Fue por ese pago que me demandan”, sostuvo el abogado, quien también era integrante del directorio de esa entidad.

De acuerdo a los argumentos del Sub Cafae, su reglamento interno establece que sus fondos son solo para el personal docente y administrativo. Además, se presentó una auditoría que se realizó y que determinó que el pago a Pino no debió hacerse.

El abogado refirió que la auditoría estuvo a cargo de una empresa que no cumple los requisitos para ello, y sostiene que hasta la fecha el Sub Cafae paga incentivos a funcionarios.

Respecto a su designación por supuesta cercanía con la presidenta del Partido Magisterial, Mery Coaila Ramírez, y con la dirigente del partido en Tacna, Marisol Herrera, Pino Vargas negó ello y dijo que tiene la experiencia y formación profesional necesaria para ocupar el cargo que hoy ostenta.

Sobre investigaciones fiscales surgidas por su labor en la UGEL, explicó que varias de ellas fueron archivadas y quizá algunas continúen, pero que por ahora no tiene un proceso formalizado.

Concluyó que él ha explicado al Ministerio de Educación todo respecto a su sentencia civil y que se le ha ratificado la confianza permitiéndole continuar en el cargo.