Procurador del Gobierno Regional de Arequipa denunciado porque estudio que fundó patrocina mineras

Las disputas entre las concesiones mineras en la región Arequipa están alcanzando al actual procurador encargado del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Juan Daniel Martínez Márquez.

Entre Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada GEDEON y Río Grande CEH , ubicadas entre los límites de las provincias de Condesuyos y Camaná, existe un fuego cruzado de denuncias que proviene de años atrás. En 2017, Miguel Medina Delgado, gerente general de SMRL GEDEON, acusó de usurpación a Germán del Carpio Alvarado, titular de Río Grande CEH, porque mineros informales habrían penetrado en su concesión para hurtar mineral hasta en cuatro oportunidades.

Martínez Márquez fue abogado de Medina Delgado, gerente de la minera GEDEON . Por ejemplo, antes de ser procurador, firmó un documento dirigido a la Fiscalía Mixta de Condesuyos para presentar más documentación y recomendar acciones al fiscal sobre dicho caso. El documento tiene como membrete el logo de Martínez & Velásquez Abogados, una estudio que formó junto a su esposa Maylie Velásquez Apaza.

Recientemente, el 21 de abril del 2022, se remitió una nueva denuncia a la Fiscalía de Prevención del Delito de Chuquibamba, también de Medina Delgado contra Del Carpio. Esta vez en prevención de homicidio culposo, lesiones graves, robo, extorsión y usurpación. Alegan que tras denunciar la extracción ilegal sobre la concesión Universal I, propiedad de su socia Sociedad Minera Copacabana S.A., el denunciando estaría “azuzando a dirigentes” de la zona minera Alto Molino (Condesuyos) para que invadan sus propiedades y que destruyan su maquinaria. Esta vez quien firma la denuncia, aún con el membrete de Martínez & Velásquez, es Maylie Velásquez.

Tres días después de la denuncia, una comisión por orden del titular de la Gerencia Regional de Energía y Minas, Herbert Tanta Carrasco, acudía a la concesión Río Grande para una inspección ocular. Eddy Neyra Escobar, gerente de Copacabana, pidió que intervenga el GREM por los mismos hechos. Neyra es socio de Medina Delgado . Ambos formaron una asociación empresarial en la que comparten riesgos de capital y beneficios (contrato de Joint Venture).

Según Germán del Carpio “hay una persecución legal” en su contra. La misma se da a dueños de otras concesiones. Sería impulsada por los titulares de la GREM y la Procuraduría Regional.

Ante ello denunció a Martínez Márquez ante la Procuraduría General del Estado (PGE) el 10 de mayo del 2022 por presunta negociación incompatible y tráfico de influencias. En el documento esgrime que la intención es ejercer dominio en la zona minera del Anexo de Alto Molino, distrito de Río Grande, “apoyado por autoridades y el estudio jurídico Martínez & Velásquez Abogados”.

Más relaciones

Los vínculos con SMRL GEDEON no terminan con el estudio que conformó el procurador encargado. Su madre, Gladys Márquez Chaname, es cercana a esta empresa minera. Para la convocatoria a GEDEON a una mesa de diálogo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) notificó no solo al gerente, Miguel Medina Delgado, sino también a Márquez Chaname, el pasado 6 de junio del 2022. La madre del procurador ocupó el cargo de titular de la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM), en gestiones anteriores. También estaría defendiendo a GEDEON, según la denuncia hecha a la PGE.

Sobre la denuncia, el procurador encargado indicó que a quién deberá responder es a la PGE. Sostuvo que no encuentra lógica en la denuncia y que sería calumniosa. Subrayó que no tiene ningún conflicto de interés sobre el tema y que ahora el que maneja el estudio es su cónyuge y no él. “Ella (su esposa) es la que se encarga del estudio. Yo no estoy participando”.

Omisión en declaración

Martínez es procurador encargado desde el 22 de enero del 2022. Llegó al cargo luego de iniciado el proceso de destitución que la PGE inicio a la procuradora Rosa Vallejos . Pero antes de llegar al GRA, el letrado fue procurador de la Municipalidad de Miraflores desde enero del 2019 hasta octubre del 2021.

En su Declaración Jurada de Intereses del ejercicio 2021, no hay mención alguna de que su esposa tenga a su cargo el estudio Martínez & Velásquez Abogados que conformaron. En la consulta si Martínez o Velásquez tienen participación en alguna empresa, sociedad u otra entidad, el letrado marcó la opción “No”. Solo detalló que tiene representación (poder) de la Corporación Lindley S.A. desde 2015 a la actualidad.

En problemas si no informó existencia de estudio