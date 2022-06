Cambio de general PNP no detendrá compra de 59 patrulleros para Trujillo

El alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, manifestó su desacuerdo con el sorpresivo cambio del jefe de la 3ª Macrorregión Policial–La Libertad (Macrepol), general Jorge Angulo Tejada, pero aseguró que la salida del oficial no detendrá la programada adquisición de 59 patrulleros para la ciudad.

“Es lamentable que se cambie al general porque hemos estado coordinando acciones contra la delincuencia. No estoy de acuerdo. Es una sorpresa porque no es la persona, es la falta de implementación y de recursos para la Policía. Si no se soluciona ese aspecto, seguiremos igual”, declaró a la prensa Ruiz.

General Jorge Angulo estuvo tres meses al mando en La Libertad. Foto: La República

Justamente, el alcalde manifestó que pedirá explicaciones al ministro del Interior, Dimitri Senmache Artola, por los cambios en la jefatura policial de La Libertad. Además, insistirá en que el funcionario ministerial llegue a Trujillo para que conozca la realidad del alto índice delincuencial que azota la ciudad.

“Vamos a insistir en la presencia del ministro del Interior, quien tiene que responder por estos cambios. Además, seguiremos exigiendo la presencia de más policías e implementación en las comisarías. No hay avance en este estado de emergencia porque no han destinado recursos”, lamentó el burgomaestre.

No obstante, José Ruiz aclaró que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) seguirá luchando contra la criminalidad, prueba de ello es que se sigue con la adquisición de 59 unidades móviles. “Estamos en el proceso de selección para la adquisición de los patrulleros y para la primera semana de julio está programada la adjudicación”, puntualizó el alcalde.