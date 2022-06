Feriado lunes 13 de junio: ¿deben pagarme más si trabajo con normalidad?

El Gobierno confirmó que este lunes 13 de junio será feriado para el sector público, a fin de que los trabajadores puedan alentar a la selección peruana que se enfrentará a Australia por un pase al Mundial de Qatar 2022.

Si bien es cierto que la medida no es para todos los trabajadores, se precisó que esta flexibilidad también puede aplicarse en el sector privado previa coordinación con el empleador.

En ese marco, María Zegarra, abogada laboralista, explicó qué es lo que pasa en el caso de que no se obtenga el permiso y los ciudadanos tengan que trabajar con normalidad. ¿Pagarán más?

En comunicación con un medio local, la especialista recordó que este feriado es como un día no laborable , es decir, las personas del sector público tendrán que recuperar, en los siguientes 10 días, las horas del lunes 13 de junio. Esta figura también se aplica en las empresas privadas que se acojan a la medida.

Entonces, los ciudadanos que continúen trabajando en actividades esenciales como salud, transporte, comunicaciones, entre otros, recibirán su remuneración diaria como de costumbre y no un monto extra como en otros feriados nacionales.

“Es un feriado particular como ya hemos tenido en otras oportunidades. Es decir, para el sector público es un feriado no laborable y el sector privado puede acogerse a este feriado […] Si se trabaja no se tiene derecho a un pago adicional”, comentó la experta a Canal N.

En otra parte de la entrevista, la abogada laboralista también informó que los trabajadores del sector privado pueden acogerse al feriado del lunes 13 de junio y descontarlo de un día de vacaciones. Todo esto si lo respalda el empleador.