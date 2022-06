Arequipa: consorcio dejará de construir túnel de acceso a distrito de Pampamarca

Los pobladores del distrito de Pampamarca (La Unión) tienen temor de quedar nuevamente aislados. En marzo del 2017 la trocha carrozable que circundaba el cerro Chipito y que se dirigía a su localidad, se derrumbó por las persistentes lluvias. Padres de familia con sus enseres y alimentos, niños y ancianos cargados, recorrían a pie por más de tres horas, zonas de riesgo para llegar a sus hogares. En 2018 el ciudadano Juan Luis Soto y una comitiva de pobladores de La Unión habilitaron, por iniciativa propia, una vía provisional. Aun así, el acceso continúa siendo peligroso para el transporte y población.

Con el inicio de la construcción de un túnel, el problema parecía resuelto. El Consorcio Tuneleros del Sur, integrado por Maquinarias del Centro SAC y Corporación Las Dunas SAC, firmó contrato con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por S/ 8 millones 695 mil 177. El proyecto le costó marchas de sacrificio a sus pobladores. Las empresas debían perforar cerca de 680 metros lineales del cerro Teneccacca, para tener acceso a Pampamarca.

Pero la culminación del túnel se paralizó desde diciembre 2021, detalla el alcalde de Pampamarca, Camilo Chacón Huamaní. “La obra está abandonada a 170 metros lineales por terminar”, acusa la autoridad que acudió con un grupo de pobladores al Consejo Regional de Arequipa (CRA).

El Consorcio Tuneleros del Sur, envió una carta notarial al GRA el 16 de mayo último informándoles su decisión de resolver el contrato, acusando incumplimientos.

Por un lado, refieren que no se les canceló sus valorizaciones de octubre 2021 (S/ 233 900), noviembre (S/ 260 524) y diciembre (S/233 900). Por otro, que no se les autorizó la ejecución de dos adicionales (N°3 y N°4). Según las empresas, estos incrementos nacen por errores y deficiencias del expediente técnico. Por último, informan que no se extendió contrato a la empresa supervisora.

Antes de la resolución, el ex jefe de la Oficina de Administración y ahora gerente general del GRA, Yony Apaza, contestó que el de los incumplimientos era el consorcio. Señaló que no se les podía pagar debido a que no renovaron su carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto de materiales y por adelanto directo.

Sobre los adicionales, indicó que el N°3 está en evaluación y que el N°4 habría una adulteración. Desde la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) anunciaron que habrían “fraguado con asiento de obra” para validar ese adicional.

La no culminación del túnel afectará a 5 mil pobladores de la localidad, informó su alcalde. Desde el 13 de enero, Chacón busca reunirse con la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez. El 19 de mayo le envió una nueva solicitud de audiencia. “No nos responde, nos sentimos ignorados”, declaró.

La autoridad advirtió que realizarán una nueva marcha de sacrificio a la ciudad de Arequipa exigiendo soluciones.

Diez horas de viaje a Pampamarca

La exconsejera regional de La Unión, Nuri Hinojosa, señaló que son más de 10 horas que emplean para llegar desde la ciudad de Arequipa al distrito de Pampamarca. Explicó que la obra es primordial para acortar tiempos y que el transporte sea seguro. “Seguimos pasando por una trocha carrozable que puede colapsar en cualquier momento”, indicó.

El alcalde Camilo Chacón sostuvo que es importante el túnel debido a que también los conectará con las regiones de Ayacucho, Apurímac, y Cusco.