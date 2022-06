Alcalde solicita declarar en emergencia financiera a la Municipalidad de Paita

Piura. El alcalde de Paita, Huber Vite Castillo, solicitó al pleno del Concejo que declaren emergencia financiera a esta institución edil porque atraviesa un gran déficit que afecta a la Municipalidad de Paita y algunos proyectos de la provincia.

El burgomaestre hizo esta solicitud en conferencia de prensa, en la cual detalló que, en caja, actualmente, solo se cuenta con alrededor 12 mil soles. “Los convenios no se están cubriendo. Todos los días recibimos personas que nos piden que se les cancele el convenio con las enfermeras, choferes, profesores y guardianes. Y no tenemos fondos porque las fuentes 8 y 9 que reciben los Recursos Directamente Recaudados no tienen fondos”, explicó el alcalde de Paita.

Municipalidad Provincial de Paita. Foto: 3.0

La autoridad provincial manifestó que la crisis financiera que se vive en la comuna provincial, posiblemente, es consecuencia del presunto desfalco de los 3 millones de soles del área de recaudación de la gestión anterior.

Además, se dio a conocer que se solicitará un informe de la Gerencia de Asesoría Legal para que el pleno del concejo tenga los medios probatorios y así decidan declarar en emergencia por la preocupante situación económica que se encuentra la entidad pública.