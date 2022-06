VES: pared de colegio Jorge Basadre se cae minutos antes del ingreso de los alumnos

Un nuevo derrumbe en la institución Jorge Basadre, ubicada en Villa El Salvador, indignó a los padres de familia. Una pared, del lado de la zona del nivel inicial, se desplomó poco antes de que los alumnos ingresen a realizar sus clases . Los estudiantes quedaron atemorizados y tuvieron que retornar a sus viviendas por seguridad.

“Lo que pasa es que queremos ahorita una solución. Necesitamos que nos ayuden a levantar esta pared. Nosotros somos personas humildes, por eso, nuestros hijos estudian en colegio estatal. Si nosotros tuviéramos, los llevaríamos a una institución particular, pero no tenemos (....) Todo este muro lo tiene que levantar el Gobierno, la UGEL ha venido y no quieren pronunciarse”, dijo indignada una madre de familia a La República.

“Pónganse en nuestro lugar, al ministro de Educación póngase la mano al pecho. ¿A usted le gustaría que su hijo estudie en estas condiciones? Por favor, pedimos apoyo”, continuó.

Asimismo, indicó que no es la primera vez que una de las paredes del recinto se desploma.

“ La vez pasada se cayó una pared de adelante, ahora esta de acá. ¿Mañana se cae el otro lado? ¿Quién nos va a ayudar a nosotros? También voy a reclamarle a la Municipalidad de Villa El Salvador, hace tiempo no recogen la basura del colegio. Se supone que aquí también deberían limpiar las calles del colegio y nadie viene. Cada vez que salen y entran los niños debería estar el serenazgo, pero no hay nadie”, manifestó.

Finalmente, la progenitora recalcó que el colegio se encuentra en riesgo alto por la deficiencia en las construcciones. Por tanto, los pequeños tienen que estudiar en aulas prefabricadas. Así que instó a las autoridades a tomar cartas sobre el asunto.