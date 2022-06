Hay apuro para llevar al Pleno el proyecto que debilita a la Sunedu

No dan su brazo a torcer. Tres días después del zarpazo, la Comisión de Educación del Congreso realizará hoy una sesión extraordinaria en Ayacucho, y en su agenda del día está incluida la reconsideración de la votación del dictamen de insistencia del proyecto de ley que debilita a la Sunedu, el mismo que fue observado por el Ejecutivo.

Esta nueva votación se dará luego de que la legisladora Karol Paredes, integrante del Bloque Pro Reforma Universitaria, le enviara un oficio al presidente de la Comisión de Educación, su colega Esdras Medina (Renovación Popular), el martes último. Esto, según fuentes del Parlamento, evitó que el polémico dictamen sea incorporado en la agenda de ayer del Pleno.

“Habrá una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación para que la iniciativa entre al Pleno la otra semana. No pudieron en el de hoy (ayer) porque se pidió una reconsideración y para apurarlo lo harán en Ayacucho”, dijeron fuentes de La República.

Y este apresuramiento existe. Ayer, durante la sesión del Pleno, el legislador Esdras Medina, conocido promotor de la denominada contrarreforma universitaria, solicitó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que se realice pronto un pleno educativo para aprobar las cinco iniciativas que tienen en agenda y las otras diez que están por ingresar a debate.

El pedido de Esdras Medina no llamaría la atención si no fuera porque dos de sus proyectos de ley que esperan a ser debatidos en el Pleno proponen no solo distorsionar el Consejo Directivo de la Sunedu, sino también darles un salvataje a aquellas 11 universidades privadas asociativas que no lograron su licenciamiento, entre ellas la Néstor Cáceres Velásquez de Puno, donde él estudió una maestría.

“A mí me parecen importantes los plenos temáticos, pero no estoy de acuerdo en que se realicen solo para aprobar proyectos de ley que calzan a sus intereses, como los que vetan los textos escolares, apoyan a las universidades ‘bamba’ o atentan contra la Sunedu”, señaló la legisladora Ruth Luque, integrante accesitaria de la Comisión de Educación.

Para ella, también existe una premura para llevar la contrarreforma universitaria al Pleno del Congreso debido a que en unos días concluye la legislatura ordinaria; aunque esta podría ser ampliada hasta julio.

“Los parlamentarios del Bloque Pro Reforma Universitaria estamos conversando con colegas para que emitan un voto consciente. Lo mismo están haciendo los rectores de las universidades públicas”, dijo.

A la espera del PJ

Según la Sunedu, existe una grave amenaza porque la audiencia por la demanda de amparo que presentaron está programada recién para el 12 de julio; lo cual podría realizarse, ya muy tarde, cuando la primera disposición de la norma haya entrado en vigencia: la modificación del Consejo Directivo de la Sunedu, permitiendo el ingreso de los representantes de los rectores.

Debido a eso, la Procuraduría Pública de la Sunedu espera que el Poder Judicial apruebe ya la medida cautelar, a fin de suspender provisionalmente cualquier medida hasta que se resuelva la acción de amparo. ❖

Pedido de reconsideración

Legisladora Karol Paredes, del Bloque Pro Reforma Universitaria, pidió una reconsideración de la votación del proyecto. Hoy verán el caso.

La clave

El proyecto que “restablece la autonomía de las universidades” ha sido rechazado no solo por los rectores y estudiantes, sino también por el Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo, el Minedu, e incluso por la Unesco. Pese a ello, siguen.