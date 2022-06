¡Corre que se agotan! Turbantes salen como pan caliente previo al repechaje de Perú vs. Australia

La fiesta del fútbol ya se comienza a vivir en Perú. Miles de personas acuden al emporio de Gamarra para comprar camisetas, poleras, polos, gorras y hasta turbantes del seleccionado peruano con la finalidad de alentarlos en el partido por el repechaje. Este lunes 13 de junio, desde la 1.00 p. m., el país se paralizará para ver el encuentro entre Perú vs. Australia.

“Todo lo que es referente a la selección se está vendiendo. Somos la mejor hinchada del mundo. Lo último que está saliendo son los turbantes. Van desde 25 soles la unidad hasta 15 soles por mayor. Los invitamos a que vengan porque ya se nos están agotando”, dijo una de las vendedoras.

Indicó también que los turbantes son la indumentaria más solicitada por los hinchas, quienes ya viven la fiebre por el Mundial Qatar 2022.

¿El lunes 13 de junio será feriado?

Dicha medida se encuentra aún evaluación; sin embargo, el ministro de Cultura indicó que hay muy altas posibilidades de que se declare feriado no laborable, pero recuperable para las personas que no trabajen este lunes 13 de junio.

“Podría darse al mediodía. Es importante generar identidad nacional. Yo no creo que haya peruanos que no quieran ver a nuestra selección peruana de fútbol, ya que se ha convertido en un símbolo de identidad cultural. Creo que quien diga que no quiere ver, no sé si estaría mintiendo o no, pero creo que el Perú debe estar unido ese día”, dijo a los medios de comunicación.