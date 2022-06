Chorrillos: sujeto amenaza a su expareja con publicar videos íntimos tras finalizar relación

Freddy Jhon Pool Risco Monzón es el agresor de Kiara, una mujer que decidió terminar su relación sentimental luego de ser víctima de violencia física por parte de su expareja. Lo que vive la mujer hoy en día son las secuelas de aquella violencia, ya que Risco Monzón la amenaza constantemente con publicar videos íntimos de ella en las redes sociales si es que no acepta volver a conversar con él.

“Él, al inicio, me comenzó a mandar muchos videos. Yo le dije que borre eso, yo los borré de mi celular (...). Yo decidí que esa relación se terminaba porque se terminaba, pero él no entendía eso. Y comenzó a amenazar con publicarlos si yo no volvía con él o no aceptaba conversar con él”, dijo a Panamericana.

Asimismo, Kiara indicó que cuando ella vivía con él fue víctima de violencia física y psicológica, motivos que la llevaron a terminar su vínculo.

“Al comenzar la relación, mi familia nunca aceptó, pero traté de que lo conozcan. Viví con él y sufrí violencia física, me separé al principio, pero volví con él. Vivimos también en mi casa, ya no me pegaba, pero la violencia psicológica siempre estaba”, recalcó.

La mujer lo denunció en reiteradas oportunidades en la PNP, por lo que Freddy Risco tenía una orden de alejamiento; sin embargo, el último acto de agresión fue cuando acudió al trabajo de Kiara, la amenazó e intentó quitarle su celular. Ella se presentó en la comisaría de San Genaro para que lo detuvieran, pero los oficiales de dicho lugar le negaron la ayuda.

“Me acerqué a la comisaría de San Genaro y me dijeron que no podían hacer nada, que la zona no pertenecía a esa comisaría. Que vaya a la comisaría de Villa, yo les dije que tenía orden de alejamiento y no quisieron aceptarme la denuncia. Les pedí que vayan y lo detengan, yo sabía dónde él estaba. Les dije que él me estaba amenazando, pero me dijeron que no podían hacer nada”, lamentó angustiada.

Finalmente, pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que puedan detener a su agresor y deje de amenazarla.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).