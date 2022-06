Arequipa: Atico en emergencia por conflicto minero y 14 muertos

Por: Alexis Choque y Roberth Orihuela

La brutalidad que hubo en el enfrentamiento entre mineros de Atico Calpa, Calpa Renace y personal de seguridad de la minera Intigold Mining, quedó evidenciado en las lesiones que tienen los 14 cuerpos que han sido recuperados de los cerros donde se enfrentaron en el distrito de Atico, provincia de Caravelí. No solo algunos tienen orificios de bala de diferentes calibres, también otros muestran lesiones que ponen en evidencia que fueron cruelmente golpeados y lanzados a un barranco donde murieron. Todo ello lo han confirmado las necropsias que ha realizado personal de Medicina Legal del Ministerio Público.

La gresca que inicio la semana pasada, ha provocado que el gobierno nacional decida que la Policía Nacional del Perú (PNP) asuma el orden en Atico. Así lo anunció ayer el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Dimitri Senmache. Este presentará el pedido de declaratoria de emergencia en la zona ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El anuncio lo hizo el ministro en la visita que realizó ayer a la localidad de Atico. Allí, además, se reunió con autoridades locales y dirigentes mineros. El titular del Mininter llegó en helicóptero, pasado el mediodía, junto a congresistas de la región. El objetivo era reunirse con todos los involucrados, pero debido a descoordinaciones con las autoridades regionales, no se cumplió. Solo estuvieron presentes los representantes de la asociación Atico Calpa y el asesor legal de la empresa Frank Melo Herrera. Además de los pobladores y autoridades locales.

El titular del Interior escuchó las versiones de ambos lados. Los pobladores explicaron que los asociados de Calpa Renace serían los que perpetraron el último ataque, y ahora se encuentran atrincherados en los cerros de la zona minera de Calpa. Ante esto, Senmache llegó a una sola conclusión: es imperativa la intervención y la recuperación de la zona por parte de la policía. Por lo pronto, 40 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP (Diroes) llegaron desde Lima para sumarse a la comisaría de Atico, con otros 30 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Arequipa.

“Hemos llegado porque hay ciertos grupos de empresarios mineros ilegales que están tomando posesión de espacios donde habrían algunos cuerpos de personas reportadas como desaparecidas. Nuestro objetivo es restablecer el orden para cualquier diálogo”, indicó el ministro. Precisó que el objetivo es poner orden en la zona y desalojar al grupo atrincherado. No indicó el día ni la hora en que la Policía procederá porque se trata de una operación discreta.

Convocatoria errada

En tanto, la reunión que estaba prevista a realizarse en Camaná quedó frustrada. Hasta allí llegaron los dirigentes de la asociación Atico Calpa, junto al prefecto regional Yeremi Torres y el gerente regional de Energía y Minas Herbert Tanta. El prefecto se negó a cambiar el lugar de la cita, pese a que desde la noche del miércoles se sabía de la llegada del ministro Senmache y hasta se anunció el arribo del premier Anibal Torres; y se dijo que irían a Atico.

Luego de esperar, el prefecto decidió suspender la mesa de diálogo y anunció que se realizará hoy en Arequipa, en la sede del gobierno regional, con las autoridades regionales y las asociaciones de mineros artesanales y la empresa Intigold Mining.

Muertes. Policía rescató los últimos 7 cuerpos. Pobladores indican que habrían más cadáveres. Foto: La República

Empresa en negación

Frank Melo Herrer, representante de la empresa minera Intigold Mining SA también llegó a la cita. Este intentó justificar la presencia de las dos asociaciones de mineros artesanales informales en el denuncio minero. Aseguró que en 2017 el grupo de Calpa Renace invadió sus terrenos. Aunque en ese momento se trataba de mineros no asociados. Producto de esta invasión la empresa interpuso una denuncia por usurpación. El caso llegó al Poder Judicial y la próxima semana debe dictarse sentencia para uno de los dos acusados, puesto que el otro falleció.

De igual forma, los asociados de Atico Calpa también habrían invadido los terrenos de la empresa. Pero de acuerdo con Melo Herrera, estos son mineros locales, por lo que la empresa Intigold Mining estaba buscando la forma de permitirles laborar. Aunque en la realidad no existe ningún contrato entre ambas partes. Todo habría sido de manera verbal, porque los mineros de Atico Calpa iniciaron su proceso de formalización ante la gerencia regional de Energía y Minas y la Autoridad Regional de Medio Ambiente (Arma). De igual forma lo han hecho los asociados de Calpa Renace.

El abogado de la empresa aseguró que ninguna de las empresas tiene permiso, pero no supo decir cómo es que permitían que Atico Calpa este operando. Al respecto, el gerente regional de Energía y Minas alertó de que Intigold Mining SA tampoco tendría permiso, puesto que ante la crisis que se vive —de ataques con arma y denuncias fiscales —, el Ministerio de Energía y Minas y la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) ordenaron la recuperación de los terrenos. La autoridad que debe realizar esto es la Procuraduría Regional, pero no lo ha realizado. Esto porque en su momento el Ministerio Público determinó que no había condiciones para un desalojo.

Las denuncias

El caso de Atico llegó al Ministerio Público oficialmente en diciembre del 2020. Cuando las esposas de los mineros de Calpa Renace denunciaron que el equipo de seguridad de Intigold Mining SA los habría atacado y asesinado a dos personas. Tras esto, el dirigente de Calpa Renace, Juan Coila Cayra, presentó una denuncia por organización criminal en contra de la dueña de la empresa Rossana Calmet Guazzoti, trabajadores y otras personas. El hombre identificó a varios miembros de la empresa y detalló cómo es que estos habrían reclutado sicarios y delincuentes para contratarlos como supuestos miembros de seguridad, cuyo fin era amedrentarlos.

El caso, detalló la fiscal a cargo María Cabana Ocsa , se encuentra en investigación preliminar. En la carpeta fiscal, a la que tuvo acceso La República, se detalla que estarían implicados dos oficiales de la PNP de alto rango con nombre y apellido. Estos, indica la Fiscalía, estarían proveyendo de seguridad a la empresa minera con efectivos enviados desde Camaná y Arequipa. Además, se presume que estarían implicados funcionarios del Minem, puesto que este ministerio es el encargado de entregar los permisos para las operaciones de mediana minería, como lo es Intigold Mining.

Sin embargo, esta no es la única denuncia que existiría. El abogado de la empresa indicó a La República que existen denuncias contra Calpa Renace. También por crimen organizado y ante el Ministerio Público. Y hasta habría otra en los mismos términos contra los miembros de Atico Calpa. En pocas palabras, todos se han denunciado con el fin de protegerse.

No los quisieron ayudar

Los últimos 7 cuerpos que fueron encontrados en la zona de conflicto llegaron ayer en la mañana a la morgue de Arequipa. Los parientes de estos contaron que ellos mismos los tuvieron que buscar con apoyo de un dron, porque los policías se negaron a acompañarlos.

Además, denunciaron que cuando los encontraron vieron signos de turtura en todos. Algunos tienen las manos golpeadas con piedras, otros los brazos o piernas rotas. Los cuerpos están degollados o con tiros en la frente.

Sobre esto, la fiscal Cabana Ocsa evitó declarar, no sin antes contar con los resultados de las necropsias de ley.