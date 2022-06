Mujer continúa buscando al bebé que le robaron hace 40 años: “No quiero morir sin antes verlo”

Hace 40 años le arrebataron a su bebé de dos meses y medio de nacido . Felicitas Toledo no olvida aquel día de 1982 porque desde ahí no ha vuelto a tener una felicidad plena, debido a que su primogénito fue robado y, a pesar de buscarlo, no ha logrado encontrarlo.

Toledo llegó al set de ATV Noticias para contar la triste historia que le embarga el corazón. De acuerdo a lo narrado por la mujer, un familiar de su esposo trajo a su casa a una chica de nombre Telma, quien se hizo amiga de una desconocida en un paradero camino a la Parada, a donde se dirigía para trabajar. Esta mujer le dio el nombre de Ana.

Ese mismo día, Ana llegó hasta la vivienda de Felicitas e inventó una historia de amistad con Telma, asegurando que esta le debía dinero. En ese entonces, Felicitas, quien recién llegaba a la capital desde Ayacucho con 19 años, confío en la mujer y la hospedó en su casa una noche .

“Ana vino buscando la dirección que le sacó a Telma, yo salgo y ella me llora y dice que le dio dinero a Telma. Yo la hago ingresar porque, incluso, tenía una foto de sus tres supuestos hijos, en ese momento no sospeché nada”, contó Felicitas.

Al día siguiente, “se levanta y se va a su casa, pero el martes regresa con otra chica”, relató la madre. “Yo estaba con mi pareja y la chica de frente toma a mi bebé de la cama y mi esposo le dice ‘déjalo a mi hijo’”, prosiguió.

El miércoles, un día después de ese incidente, regresó Ana. “ Yo estaba sola, y ella levantó a mi hijo , que recién estaba en pañales con su colchita. Habíamos almorzado, y yo me puse a lavar los platos y ella tenía a mi bebe ”, cuenta Felicitas.

De pronto, aprovechando que Felicitas estaba ocupada, la falsa amiga se llevó al bebé —a quien nombró como Luis— y, desde aquel entonces, no la ha vuelto a ver.

Tras varias décadas, Felicitas sigue buscando a su hijo, que ya debe tener 40 años. “Ahora ya sería un hombre de 40 años, seguro tiene hijos, esposa”. “ He tenido otros dos hijos, pero siempre tengo en mi mente a mi bebé, y no me quiero morir antes de encontrarlo, de verlo al menos ”, pidió la desconsolada madre.

Si usted tiene alguna información que lleve al paradero del hijo, puede comunicarse al número de celular 953 782 076. Cualquier dato puede ser de gran ayuda.