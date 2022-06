Alarma en colegio Trilce Los Olivos por mensajes de amenaza de tiroteo

Alarma entre los padres de familia generó unos mensajes de texto que llegaron a un grupo de chats de un colegio particular ubicado en la avenida Tomás Valle, en los que indicaban que habría un atentado en el centro educativo.

Según Canal N, en los mensajes se indicaba que el día de hoy (jueves 9) en esta sede de la cadena de colegios Trilce, iba a “correr bala” y mandaron las imágenes de las armas. Además, se señaló que cerraran las ventanas porque al parecer una disputa terminaría en tiroteo.

“Pero si se adelantan al recreo corre, no mires atrás ... Si suena una bala no corran afuera, cierren las ventanas y las cortinas y pongan todas las carpetas encima de las puertas y no hagan ni un ruido ... Los de la sede de Los Olivos tengan cuidado, mañana corre bala”, se lee en uno de los textos.

Aún no se sabe de la veracidad de los textos; sin embargo, los padres de familia prefirieron llegar a las instalaciones para prevenir cualquier atentado. Hasta el lugar también llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes ingresaron al centro educativo.

“Hemos tenido acceso por medio de las redes de que está habiendo una amenaza de que iba a haber una balacera dentro del colegio y los que más nos indigna es que la directora no sale a conversar con los padres de familia y a decir que medidas se está tomando”, dijo uno de los progenitores de los menores.

Asimismo, salió una trabajadora del ministerio de Educación quien indicó que los padres de los menores que habían acudido a los exteriores del plantel podrían llevarse a sus hijos, ya que los menores no pueden salir solos. La trabajadores agregó que cada aula está siendo resguardada.

PNP sobre amenaza de tiroteo en Trilce: “no tenemos información de que esto sea cierto”

El coronel PNP Victor Meza indicó que hasta el momento no se tiene información de que lo sucedido sea cierto. Por tanto, pidió a los padres de familia mantener la calma, además, reiteró que ellos tenían conocimiento del mensaje difundido por redes sociales desde ayer en la noche y se encontraban atentos a cualquier emergencia. Finalmente, indicó que se están realizando las investigaciones del caso para saber de dónde provino la alerta.

Otro caso relacionado con armas en el colegio Trilce

En el año 2019, un escolar de 16 años del colegio Trilce de Villa El Salvador falleció luego que un menor llevara un arma de fuego y le disparara por accidente. El menor que realizó el disparo señaló que llevó sin permiso la pistola de su padre.