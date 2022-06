Gobierno desata crisis en Dirección de Cultura en Cusco

Magda Mateos Cárdenas anunció ayer su renuncia irrevocable al cargo de titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, luego de seis meses de gestión. Su decisión, dice, obedece a la falta de respaldo del gobierno en la protección del patrimonio . A eso se suma el atentado a la descentralización que promueve el Ministerio de Economía y Finanzas con el DS 043 que obliga a la entidad entregar sus recursos recaudados al tesoro público a partir del próximo año.

Sacsayhuaman en riesgo

“No me siento respaldada en muchas decisiones que se toman. Por ejemplo, cuando se dice que en Sacsayhuaman si no hay licencia social, no hay Plan Maestro, cuando el Plan Maestro es un instrumento de gestión de acuerdo entre las partes que define las reglas”, dijo.

Alertó que sitios patrimoniales como el parque arqueológico de Sacsayhuaman y Ollantaytambo están “en riesgo de desaparecer” si no se toman medidas frente a la proliferación de construcciones ilegales.

“Un alcalde de un sitio viene feliz porque dice que le han dado un diploma, un premio por ser una ciudad inca, pero en esa ciudad, todas las canchas incas se están destruyendo, entonces no se que van a venir a ver los turistas en el futuro”, enfatizó.

Agregó que, “si no aplicamos el Plan Maestro, eso va a desaparecer, Sacsayhuaman se va a urbanizar por completo en cinco años”.

Mateos es la segunda funcionaria que renuncia por incompatibilidad con el gobierno. Su antecesor, Fredy Escobar, también denunció, tras su renuncia, que los sitios arqueológicos estaban amenazados y que el Ministerio de Cultura hacía poco al respecto.

Centralismo se impone

En marzo de este año se publicó el DS 043 del MEF que establece que, a partir de enero del 2023, entidades como la Dirección Desconcentrada de Cultura depositarán a una cuenta del tesoro público los recursos que obtiene por la captación de ingresos a sitios arqueológicos. En el caso de Cusco, provienen principalmente de Machupicchu.

Es decir, esos recursos serán controlados por el Ejecutivo Nacional, desde Lima. Las inversiones en obras de conservación serán dispuestas por el MEF, así como las transferencias que Cultura realiza actualmente a las municipalidades cusqueñas y al gobierno regional.

“Tal vez los proyectos viables estén garantizados, pero todo estará sujeto al MEF y en el caso de las transferencias que suman alrededor de S/60 millones destinadas a las municipalidades para el próximo año, seguramente habrá un recorte. Ya no podremos manejar un presupuesto nuestro”, sostuvo el director de Planificación de la DDCC, Miguel Revilla.

Anuncian paro por DS centralista

El sindicato de Trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Machupicchu anunciaron un paro el 24 de junio en la maravilla mundial. Rechazan la norma del MEF. El sindicato de trabajadores CAS de Cusco también anunció que realizar coordinaciones con la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC).

Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, dijo ante la comisión de Cultura del Congreso que defenderán su presupuesto y pedirá al MEF que los exceptúe de la norma. Cusco genera el 20% del presupuesto del Ministerio de Cultura.