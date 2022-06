Ministro de Cultura sobre feriado por repechaje a Qatar: “Es importante generar identidad nacional”

Este lunes 13 de junio a la 1.00 p. m., la Blanquirroja se enfrentará ante Australia para definir cuál de los dos equipos podrá participar en el Mundial Qatar 2022. Por tanto, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, indicó que ha solicitado al Ejecutivo que se declare feriado recuperable a nivel nacional. Esto, con la finalidad de que se preserve la identidad nacional en el país .

“Podría darse al mediodía. Es importante generar identidad nacional. Yo no creo que hayan peruanos que no quieran ver a nuestra selección peruana de fútbol, ya que se ha convertido en un símbolo de identidad cultural. Creo que quien diga que no quiere ver, no sé si estaría mintiendo o no, pero creo que el Perú debe estar unido ese día”, dijo a los medios de comunicación.

Asimismo, precisó que la medida todavía está en evaluación y será debatida esta tarde en la sesión del Consejo de Ministros. Por tanto, instó a la población a estar atentos a la confirmación.

“Sin embargo, esto todavía está en evaluación. Se debatirá y veremos qué se dice en la sesión del Consejo de Ministros”, reiteró el titular de la cartera de Cultura.

Cabe resaltar que diferentes espacios públicos serán sedes para ver el partido del repechaje en pantalla gigante. Así lo han anunciado a través de sus redes sociales con la finalidad de brindar el apoyo al equipo que se encuentra entrenando.