Arequipa: Autodema pedirá nuevo debate del CRA para trámite de Majes Siguas II

Arequipa. El gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo, señaló que hubo una confusión de parte de algunos consejeros que votaron en contra de modificar el presupuesto para realizar los pagos a la concesionaria de Majes Siguas II. Precisó que entendieron que debían aprobar un incremento al proyecto integral que busca realizar agroexportación, pero que en realidad se trata de una modificación presupuestal para hacer efectivos el quinto y sexto desembolsos después de que se firme la adenda 13 del megaproyecto. Ambos pagos suman US$ 48 millones sin IGV.

Para Majes II se tiene como presupuesto en 2022 la suma de S/ 147 millones, con lo que no se alcanza para pagar el quinto y sexto desembolso. Por la variación del tipo de cambio ahora se requieren S/ 191 millones. “Lo que estamos pidiendo al Consejo es que aprueben la modificación de S/ 147 millones a S/ 191 millones. Los US$ 48 millones que se tiene que pagar es el mismo monto y no va a cambiar”, sostuvo.

Resaltó que no tiene nada que ver con la adenda 13 y que estos pagos están programados para la obra. “La empresa no va a recibir ningún dólar más”, detalló .

Arroyo resaltó que pedirán una reconsideración al Consejo Regional de Arequipa (CRA) para que vuelvan a debatir y votar el tema. Se explicará a cada consejero la iniciativa. Por lo pronto no se podrá firmar la adenda 13 hasta que se resuelva esto. Los pagos son obligatorios tras la suscripción del cambio tecnológico entre el GRA y Cobra. El funcionario reiteró que tienen hasta el 24 de julio para firmar caso contrario el contrato caducará.

Sobre la paralización de un grupo de pobladores de la provincia Caylloma, donde se ejecutará Majes II, dijo que seguirán con las charlas para explicar los beneficios de la obra. Sostuvo pedirán una opinión a ProInversión para ver la posibilidad de que haya mayor accesibilidad a una parte de los módulos de las 38 mil 500 hectáreas que se pretende irrigar.